„Îți roade sufletul și îți fierbe mintea”. Ce a însemnat închisoarea pentru Becker

Becker a fost declarat falit în 2017, deși câștigase de-a lungul carierei sale aproximativ 38 de milioane de lire. Cinci ani mai târziu, în aprilie 2022, instanța din Londra l-a condamnat la doi ani și jumătate pentru patru infracțiuni legate de ascunderea de active și nedeclararea unor proprietăți. A fost reținut în penitenciarele Wandsworth și Huntercombe, iar după opt luni a fost eliberat și deportat din Regatul Unit.

„Această nesfârșire îți roade sufletul și îți fierbe mintea. Îți dai repede seama că închisorile sunt, de fapt, controlate de deținuți. Să vorbesc la telefon cu soția mea a fost linia mea de viață și singurul mod în care puteam fi eu însumi.”

În interviul acordat publicației Süddeutsche Zeitung și citat de Daily Mail, el a descris senzația de detenție ca pe ceva care îți „topește nervii” și îți „fierbe mintea”, subliniind că viața după gratii nu are nicio legătură cu imaginea de „legendă a tenisului”. În spatele zidurilor, spune Becker, statutul nu mai conta, ci doar modul în care reușea să câștige respectul celorlalți.

Viața în celulă: frig, mâncare puțină și 7 kilograme pierdute în prima lună

Fostul sportiv a povestit că a îndurat temperaturi scăzute și lipsuri. Dormea în trening, cu mai multe rânduri de haine și chiar cu un prosop înfășurat pe cap. Cina se servea la ora 16.00, iar în primele patru săptămâni a pierdut șapte kilograme din cauza stresului și a alimentației slabe.

„În octombrie dormeam în trening și în șosete. Uneori era atât de frig, încât dormeam cu două jachete, două perechi de șosete și cu un prosop înfășurat pe cap. Am slăbit șapte kilograme în primele patru săptămâni. Cina era servită la ora 16.00.”

Cu umor negru, soția i-ar fi spus: „Boris, ai slăbit așa de mult, nu ar trebui să întrebăm dacă poți rămâne mai mult?”

Poker cu deținuți români și o datorie de 500 de lire

Pentru a trece mai ușor peste zilele de închisoare, Becker a început să joace poker cu alți deținuți. El recunoaște că a fost o greșeală, pentru că a ajuns să piardă 500 de lire într-un joc care a durat câteva zile. Banii erau datorați unor deținuți români, pe care îi descrie ca fiind „criminali adevărați”.

„După un joc de poker cu deținuți români care a durat câteva zile, am ajuns cu o datorie de 500 de lire. Am jucat cu criminali adevărați care veneau în celula mea și încercau să mă pălmuiască dacă nu plăteam.”

Situația a devenit tensionată și a fost nevoie de ajutor din afara închisorii și un transfer pentru a-l salva de consecințe.

Cum a câștigat încrederea gardienilor: bibliotecă, sală și filozofie stoică

Ca să se adapteze, Becker a acceptat să lucreze în bibliotecă și să ajute la sala de sport. În plus, a ținut chiar și lecții de filozofie stoică pentru alți deținuți. Aceste activități l-au ajutat să fie privit ca o persoană de încredere, inclusiv de gardieni.

„Am petrecut luni întregi ca să fiu văzut ca un om de încredere și respectat de gardieni. Poziția mea de profesor de filozofie stoică și datoriile de la sala de sport m-au ajutat.”

Problemele financiare care au dus la condamnare

Becker a fost găsit vinovat pentru ascunderea unor sume și proprietăți importante în timpul falimentului său. Procurorii au arătat că a transferat 427.000 de euro către conturile fostelor soții, Barbara și Sharlely „Lilly” Becker, că nu a declarat o vilă din orașul natal Leimen, evaluată la 1 milion de lire, și că a ascuns un împrumut de 825.000 de euro de la o bancă din Liechtenstein.

De asemenea, nu a menționat 75.000 de acțiuni la o companie de tehnologie și aproximativ 950.000 de lire provenite din vânzarea unui dealer Mercedes. Totuși, a fost achitat pentru alte 20 de capete de acuzare, printre care și acuzația că ar fi ascuns trofeele câștigate la Wimbledon sau la Olimpiada din 1992.

Închisoarea, trauma care nu se șterge

Deși a fost eliberat în decembrie 2022, Becker mărturisește că experiența îl urmărește și astăzi. Spune că nu poate dormi decât cu ușa dormitorului complet închisă și că, deși are acum un pat mare, îl simte la fel de îngust ca o saltea de celulă.

„Nu vei scăpa niciodată complet de acea perioadă. O iei cu tine în noua viață”, a spus el.

Ceea ce l-a ținut pe linia de plutire a fost legătura cu Lilian de Carvalho Monteiro. Becker povestește că vorbitul la telefon cu ea a fost „singura modalitate prin care putea să fie el însuși” și că fără sprijinul ei nu ar fi rezistat în spatele gratiilor.

