Evenimentul, desfășurat sâmbătă, promite adrenalină, viteză și zgomot de motoare chiar în centrul Capitalei, iar accesul publicului este gratuit. Este important de menționat că va aduce cu sine și restricții de circulație în zonă. Cursa va fi deschisă de fiul lui Mihai Leu, Marco, la bordul unui Lamborghini Huracan.

Ajuns la cel de-al nouălea sezon, Super Rally rămâne singura competiție de motorsport din România care are loc exclusiv pe bulevardele marilor orașe, iar Bucureștiul este gazda tradițională, pentru al optulea an consecutiv. Startul festiv se va da din fața Ateneului Român, iar traseul va fi amenajat spectaculos pe Calea Victoriei, continuând pe străzile Valter Mărăcineanu, Ion Câmpineanu și Știrbei Vodă.

Primele manșe de antrenamente sunt programate de la ora 10:00, iar competiția propriu-zisă va începe la 14:00.

Miza este uriașă: etapa va decide campionii absoluti ai sezonului, atât la general, cât și la turisme. Lupta la vârf este strânsă – Dragoș Savloschi (Wolf) conduce cu 68 de puncte, urmat de campionul en-titre Leo Borlovan (Funyo), cu 61. În categoria turisme, Radu Benea (Ferrari 488 Challenge) și Lucian Răduț (Mitsubishi Lancer Evo VIII) se duelează pentru titlu, la doar câteva puncte diferență.

Pe lângă lupta pentru trofee, publicul va avea parte de nume sonore precum Simone Tempestini, campionul de anul trecut la București, Costel Cășuneanu, Bogdan Marișca sau Călin Bucur, alături de piloții consacrați din super rally ca Vali Porcișteanu, Adrian Teslovan și Aurelian Andronache.

Evenimentul este organizat de AMC Racing, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, și poartă în continuare semnătura familiei Leu, Anna și Marco ducând mai departe visul început de Mihai Leu în 2017. „Din păcate, Mihai nu mai este fizic alături de noi, dar sunt convinsă că ne veghează și este mândru de felul în care Super Rally continuă să crească”, a declarat Anna Leu, promotorul campionatului.

Publicul este așteptat pe Calea Victoriei, unde va putea urmări de aproape, în mod gratuity, demonstrațiile de forță ale celor mai rapide mașini din țară și va avea acces liber și la padocuri, pentru a-i cunoaște pe piloți și echipe.

