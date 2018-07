Cadeta Elena Zaharia se anunță noua stea a tenisului de masă românesc: ”Vreau să ajung campioană mondială!”

Elena Zaharia s-a întors acasă cu două medalii de aur, la individual și la echipe, și cu una de bronz, la dublu mixt, alături de Andrei Tomică.

Urmașa Elizei Samara abia aștepta să ajungă la Constanța, să-și îmbărțișeze părinții. 'Tata este plecat pe mare, iar mama nu a putut să se învoiască de la serviciu. M-au urmărit pe Internet. Am avut-o alături pe sora mea, Alina, și ea jucătoare de tenis de masă. Ea m-a dus prima dată în sala de antrenament, la 4 ani și jumătate. Mi-a plăcut și am început să practic acest sport de la 5 ani și jumătate. La grădiniță făceam dansuri. Medaliile și cupele pe care le câștiga Alina m-au ambiționat. Îmi doream și eu să câștig trofee, iar visul mi s-a împlinit', a povestit micuța Elena Zaharia, pentru Libertatea.

Elena nu va uita niciodată ziua în care a devenit pentru prima dată campioană europeană la simplu:

'A fost o zi foarte tensionată. Cel mai greu moment a fost semifinala cu suedeza Rebecca Muskantor, pe care am învins-o cu 4-3, după un meci cu multe răsturnări de scor. În finală am jucat cu favorita 1, rusoaica Elizabet Abraamian, care mă bătuse în semifinale la Europenele de anul trecut. Acum, eu eram favorită 2 și o învinsesem în finala de la echipe. Am avut ceva emoții. La începutul meciului am fost nervoasă și am pierdut primele două seturi. Mi-am revenit, iar indicațiile antrenoarei Elena Sebe m-au ajutat să joc din ce în ce mai bine și să câștig cu 4-2. Am vrut atât de mult să câștig în România. Am avut o galerie senzațională'.

Elena Zaharia se caracterizează scurt: 'Luptătoare, curajoasă și cu un psihic puternic. Ne ajută foarte mult faptul că avem psiholog la lot'.

'Nu mi-au plăcut păpușile când eram mică. Jucăriile mele favorite au fost paleta și mingea de tenis de masă. Medaliile de la aceste Europene le voi pune la loc de cinste în vitrina mea cu trofee. Sper să câștig cât mai multe' – Elena Zaharia

Noua minune a tenisului de masă românesc are visuri îndrăznețe: 'Vreau să devin campioană europeană și mondială la seniori. Nu-mi este frică de chineazoaice. Am jucat împotriva câtorva și le-am bătut. Harimoto Tomokazu, japonezul de 15 ani, este un model pentru mine. Îmi doresc să ajung cât mai repede să mă bat de la egal la egal cu senioarele. Știu însă că pentru asta trebuie să muncesc și să fiu în continuare foarte conștiincioasă la antrenamente'.



Eliza Samara: 'Viitorul sună bine pentru ea'

Multipla campioană Eliza Samara a susținut-o pe Elena Zaharia la Cluj-Napoca. 'Viitorul sună bine pentru Elena. Când sunt la Constanța fac antrenamente cu ea. Îmi place foarte mult, este drăcoasă la masa de joc. Luptă și nu renunță indiferent de scor. A realizat o performanță senzațională la vârsta ei. Mai are însă mult de muncit și trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Eu am câștigat mai târziu decât ea prima medalie la Europenele de juniori. Nivelul era mult mai ridicat. La cadete eram abia a patra sau a cincea jucătoare din echipă', a explicat Eliza Samara, campioană europeană la individual în 2015.