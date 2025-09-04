Echipele naționale se luptă pentru un loc la turneul final, găzduit de SUA, Mexic și Canada

În America de Nord și Centrală, situația este interesantă. Surinam și Panama se vor întâlni joi la Paramaribo, într-un meci crucial pentru ambele echipe. Surinam, condusă de fostul portar olandez Stanley Menzo, speră să se califice pentru prima dată în istoria sa la turneul final.

Jamaica și Trinidad și Tobago, două țări care au mai participat la Cupa Mondială, se vor confrunta miercuri la Kingston. Ambele echipe au șanse reale de a câștiga grupa lor, care include și Curaçao și Bermuda.

În America de Sud, lupta este strânsă

Colombia are nevoie de o victorie împotriva Boliviei vineri pentru a-și asigura calificarea, după ce a ratat prezența la ediția din 2022. Bolivia nu a mai câștigat în Columbia de 31 de ani și are nevoie disperată de puncte pentru a-și menține speranțele de calificare.

Uruguay, sub conducerea lui Marcelo Bielsa, are nevoie doar de un egal împotriva Peru pentru a se califica la a cincea Cupă Mondială consecutivă. Peru, în schimb, trebuie să câștige pentru a rămâne în cursă.

Paraguay are șansa de a-și asigura calificarea vineri, când va întâlni Ecuador la Asunción. Echipa nu a mai participat la un turneu final din 2010.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Europa: Noi provocări pentru Italia

Noua Italie a lui Gennaro Gattuso are o misiune dificilă de a se califica la Cupa Mondială pentru prima dată din 2014. Echipa va juca împotriva Estoniei vineri și apoi contra Israelului luni, în Ungaria.

Ungaria, care nu s-a mai calificat din 1986, va întâlni Portugalia marți, într-un meci ce se anunță spectaculos. Cristiano Ronaldo, la 40 de ani, continuă să fie prezent în lotul lusitan.

Africa: Lupte strânse pentru calificare

Egiptul este aproape de calificare, având nevoie de două victorii în următoarele meciuri pentru a-și asigura prezența la turneu. Mohamed Salah va dori cu siguranță să evite dezamăgirea din 2022, când Egiptul a ratat calificarea în fața Senegalului.

Nigeria se află sub presiune după un start slab în campania de calificare. Echipa trebuie să câștige împotriva Rwandei sâmbătă și apoi să obțină un rezultat pozitiv în Africa de Sud.

Cap Verde, revelația fotbalului african în ultimii ani, are șansa de a se califica pentru prima dată la Cupa Mondială. Echipa va întâlni Camerunul marți, într-un meci decisiv pentru soarta grupei.

Lupta pentru calificare rămâne deschisă în multe grupe, cu echipe care speră să ajungă la turneul final prin play-off-ul inter-confederații.

Recomandări Cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce un funicular celebru din Lisabona a deraiat pe străzile orașului

Calificările pentru Cupa Mondială 2026 continuă să ofere surprize și meciuri palpitante. Fanii fotbalului din întreaga lume urmăresc cu interes evoluția favoriților lor în drumul spre turneul final.

Rezultate neașteptate

În America de Sud, Bolivia speră să producă o surpriză în fața Columbiei. Potrivit The Guardian, Bolivia nu a mai câștigat în Columbia de 31 de ani și are nevoie disperată de puncte pentru a-și menține speranțele de calificare.

În Europa, Italia încearcă să se redreseze după ce a ratat calificarea la ediția din 2022. Noul selecționer, Gennaro Gattuso, are o misiune dificilă în fața sa.

În Africa, Nigeria se află într-o situație complicată. The Guardian notează că presiunea crește asupra Nigeriei după un start slab al campaniei de calificare. Au ratat în 2022 și intră în a șaptea rundă de meciuri cu o singură victorie.

Meciuri de urmărit

Ungaria – Portugalia: Un duel interesant între echipa lui Dominik Szoboszlai și selecționata lui Cristiano Ronaldo. Columbia – Bolivia: Columbia are șansa de a-și asigura calificarea în fața unei echipe care nu a mai câștigat pe terenul lor de peste trei decenii. Uruguay – Peru: Marcelo Bielsa și echipa sa au nevoie doar de un egal pentru a se califica, în timp ce Peru trebuie să câștige pentru a rămâne în cursă. Egipt – Burkina Faso: Mohamed Salah și colegii săi sunt aproape de calificare și vor să evite o nouă dezamăgire. Cap Verde – Camerun: O șansă istorică pentru Cap Verde de a se califica la primul lor turneu final.

Recomandări Ilie Bolojan, Tăietor Întâi al României, face reformă sau o simplă cârpăceală?

Impact asupra clasamentelor

Rezultatele acestor meciuri vor avea un impact semnificativ asupra clasamentelor din grupele de calificare. Echipele care vor obține victorii își vor consolida pozițiile, în timp ce înfrângerile pot duce la eliminarea din cursa pentru calificare.

În America de Sud, Columbia și Uruguay pot face pași importanți spre calificare. În Europa, Italia și Ungaria vor încerca să-și îmbunătățească șansele într-o grupă dificilă.

În Africa, Egiptul și Nigeria sunt sub presiune să obțină rezultate pozitive pentru a-și menține speranțele de calificare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE