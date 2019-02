Campioana la taekwondo Elena Chiriac vrea să joace în filme cu bătăi, „să aplic ce am învățat”. Acum studiază actoria

Aflată pentru scurt timp în România, recent, pentru a prezenta o gală sportivă la care, în urmă cu doar un an, era premiată, Elena a făcut dezvăluiri despre planurile sale legate de actorie.

„În Anglia sunt studentă la Actorie, la un colegiu, în primul an. Am proiecte și multe sunt în desfășurare. Urmează să joc într-o scenă de Shakespeare. Am ales Anglia pentru că, de când eram mică, mi-am dorit să am oportunitatea de a lucra ca actriță. Acolo, șansele sunt mai mari și sper să ajung la ce mi-am propus. Îmi place actoria fiindcă pot să mă exprim, sunt eu însămi. Planurile pe care le am nu depind doar de mine. Ca actriță, voi avea nevoie de acceptul oamenilor pentru a intra în acest domeniu. Aș vrea să joc în filme de acțiune, să aplic ce am învățat în taekwondo”, a declarat adolescenta de 16 ani pentru Libertatea.

Rugată să facă o comparație între cele două pasiuni ale sale, Elena a fost tranșantă: „E mai ușor să filmez, bătăile sunt mai grele”.

Pentru prima oară în reclame, la doar 5 ani

Elena a făcut cunoștință cu camera de filmat la 5 ani, când a jucat în prima reclamă. Ulterior, a primit mai multe contracte și cum, în paralel, făcea taekwondo, iar acolo se mai și lovea, trebuia să-și acopere vânătăile cu fond de ten, la filmări.

Dacă acum spune că e mai greu la lupte, atunci, îi era mai greu să facă reclame! Iar asta, numai din pricina timpului pierdut pe platou.

„Pare destul de ușor să faci o reclamă, durează câteva zeci de secunde, dar în spatele ei sunt filmări de 12-15 ore”, a explicat ea.

VIDEO/ La 75 de ani, Margareta Pâslaru dă lecții de modă. „Las mereu imaginația să lucreze'

VIDEO/ Matei Dima i-a crescut cota mamei sale cu filmulețele pe YouTube. „I-a crescut mult prețul și nu ne-o permitem'

Citește mai multe despre Elena Chiriac pe Libertatea.