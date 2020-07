Campionatul Chinei s-a reluat după cinci luni de întrerupere. Minut de reculegere pentru victimele coronavirusului

Cu capul plecat, jucătorii au respectat acest minut simbolic în semn de omagiu adus victimelor Covid-19, apărut la Wuhan în China la începutul anului, precum şi personalului medical, cu ocazia meciului de reluare a campionatului dintre campioana en titre Guangzhou Evergrande, antrenată de italianul Fabio Cannavaro, şi câştigătoarea Cupei, Shanghai Shenhua.

Din motive sanitare, cele 16 echipe din Super Ligă vor disputa meciurile doar în două locaţii: oraşul portuar Dalian (nord-estul ţării) şi oraşul Suzhou (estul Chinei), în apropiere de Shanghai, potrivit Agerpres.

Unii dintre jucătorii străini s-ar putea să nu fie în măsură să se alăture echipelor lor, în condiţiile în care China interzice în continuare accesul în ţară pentru aproape toţi cetăţenii străini, din cauza Covid-19.

În ultimii ani, Beijingul a făcut din dezvoltarea fotbalului o prioritate naţională, cu obiectivul de a se ajunge ca într-o zi China să câştige Cupa Mondială. În acest sens, numeroşi fotbalişti sau antrenori străini sunt curtaţi de cluburile chineze.

Unul dintre tehnicienii care lucrează în prezent în Super Liga chineză este Cosmin Olăroiu, actualul antrenor al echipei Jiangsu Suning.

Our team arrived in the hotel in Dalian. They will stay here for two months, together with 7 other team for first phase of CSL 2020. pic.twitter.com/iJonot1ukg