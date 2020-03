De Andrei Crăițoiu,

Acesta a decis să doneze în fiecare zi câte o sută de porții de mâncare. Anunțul a fost făcut de Emilian Imbri, managerul spitalului „Victor Babeș” din București.

„Prânzul este asigurat de un sponsor care se numește Cosmin Olăroiu! Ne-a întrebat cu ne poate ajuta și ne-a oferit această sponsorizare de masă pentru o sută de persoane pe zi. Ne-a spus că peste această sponsorizare ne ajută cu orice altceva am avea nevoie. Alături de dumnealui au mai venit și persoane să ne sponsorizeze”, a spus Imbri, la România TV.

Olăroiu se află în București, dar zilele viitoare să se întoarcă în China, pe ruta Bucureşti – Dubai – Singapore – Shanghai, unde trebuie să intre timp de 14 zile la izolare! 80.928 de cazuride infectare cu coronavirus a înregistrat China de la startul pandemiei, dintre care 70.420 de persane sunt vindecate (adică 87%).

Mai mult, China a anunţat astăzi că nu a mai înregistrat niciun caz de contaminare de origine locală, o premieră de la debutul epidemiei.

Gigi Becali, donație de 50.000 de euro

Finanțatorul FCSB a declarat că va ajuta în continuare spitalele din România în contextul pandemiei de coronavirus.

Recomandări Să vă fie rușine, domnule senator! În plină epidemie, ultimul lucru de care avem nevoie de la dumneavoastră este răspândiți ură

„Dragostea nu refuză niciodată, oricine îți cere ceva, atunci când ai dragoste, nu îl refuzi. Cu ce mă încălzesc pe mine banii când oamenii sunt cu boli în spitale? Dacă are nevoie doctorul, de ce să nu ajut? Mi-au dat o listă și am dus-o imediat cu 2.000 de combinezoane, au costat vreo 50.000 de euro. A fost ce au avut nevoie, computere, televizoare, camere pentru conferință, să nu se apropie de bolnavi. Tot ce au avut nevoie, nu am refuzat nimic”, a spus Becali, la Pro X.

