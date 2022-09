Carlos Alcaraz, nr. 4 ATP, va ocupa acum prima poziție în clasamentul ATP, iar Casper Ruud, 23 de ani, nr. 7 ATP, se va afla pe locul al doilea.

„Este ceva la ce visam încă copilărie, să fiu numărul unu în lume, să fiu campion la un Grand Slam. Este ceva pentru care am muncit foarte mult, a spus Alcaraz, la ceremonia de la final.

Anterior, cel mai tânăr lider al clasamentului mondial a fost australianul Lleyton Hewitt, la 20 de ani şi nouă luni, în noiembrie 2001.

Carlos Alcaraz a devenit și cel mai tânăr campion de Grand Slam după Rafael Nadal, care avea tot 19 ani când s-a impus la Roland Garros, în 2005. Pentru Carlos Alcaraz, US Open este primul trofeu major din carieră.

The dream becomes reality.@carlosalcaraz is a Grand Slam champion. pic.twitter.com/sPFaAiVFNR