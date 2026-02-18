La Lake Placid 1980, Ion Duminicel a terminat pe locul 14 în proba de bob de 4 persoane, alături de Doru Frîncu, Constantin Iancu și Constantin Obreja, iar JO 1984 de la Sarajevo a condus bobul de 2 persoane cu împingătorul Costel Petrariu pe locul 18.

Tentea, „cel mai tehnic din concurs”

„Fără discuție, Mihai Tentea a fost cel mai tehnic pilot din concurs, cu mâna cea mai fină. Toată lumea s-a înclinat, a făcut manșele cele mai curate. A fost de acord toată lumea”, a explicat Duminicel, care a ajuns de duminică în Italia și care a recunoscut că a plâns după ce s-a terminat cursa.

Specialistul crede că există marjă de progres, mai ales că cei doi sportivi sunt încă tineri, iar împingătorul George Iordache a avut probleme medicale în acest sezon, „însă au avut un kinetoterapeut excelent”.

„A contat și că federația a reușit să-i ducă pe băieți să se pregătească în Germania, cu lotul nemților. Au avut patine noi, bob bun, tot ce este necesar, a contribuit foarte mult și Agenția Națională”, spune Duminicel.

„Lumea a fost surprinsă și nu prea. La final, m-au tapat de insigne!”, a spus fostul federal.

Mihai și George și-au valorificat potențialul, Știau pârtia, care e nouă, și e tehnică și puțin mai lungă, cum îi convine lui Tentea.

Bobul, cât costă bobul?

Bobul de 4, care urmează să intre în concurs, a costat 120.000 de euro. Cel de 2? 60-80.000 de euro? „Mai pune! Puțin sub 100.000 de euro”.

Cum nemții nu vând boburi, acesta a fost achiziționat de la un producător austriac, o firmă condusă de un fost sportiv în această disciplină: „Nici ei nu vând foarte multe, le fac doar pe comandă”.

„Nici nu poate slăbi, pentru că trebuie și el să împingă la start”

Întrebat dacă nu cumva Mihai Tentea e cam „bondoc”, Ion Duminicel a spus că „într-adevăr, e ușor atipic, sun înălțime. Dar nici nu poate slăbi, pentru că trebuie și el să împingă la start. Oricum, cel mai mult contează mâna fină”.

Mihai Tentea și George Iordache. Foto: Imago

Ce vom face la bob 4? Sperăm în top 10. Să vedem ce echipă alege antrenorul, că îi are pe Mihai Păcioianu, Dinescu și Nica.

