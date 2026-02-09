  • În total, 13 țări, din 92 de state și teritorii care au sportivi, oferă premii de minimum 100.000 de dolari pentru titlul olimpic: Singapore, Hong Kong, Polonia, Kazahstan, Italia, Cipru, Bulgaria, Lituania, Kosovo, Estonia, Cehia, Spania și Grecia.

Singapore oferă 787.000 de dolari pentru aur

În total, 13 țări și teritorii s-au angajat să acorde premii de cel puțin 100.000 de dolari pentru fiecare medalie de aur câștigată la probe individuale. Printre acestea se numără Singapore (787.0000 de dolari), Hong Kong (768.000 de dolari), Polonia (355.000 de dolari) sau Kazahstan (250.000).

  • Singapore a participat la JO de iarnă în 2018, unde patinatoarea Cheyenne Goh a terminat pe locul 28 la proba feminină de 1.500 de metri. Acum a venit cu o schioare alpină, Faiz Basha.
  • La JO de vară 2024, Max Maeder din Singapore a câștigat bronzul la proba masculină de kitesurfing, câștigând aproape 200.000 de dolari.

Guvernul polonez a aprobat, de asemenea, premii unice în valoare de 31.000 de dolari, împreună cu o „bursă” lunară de aproape 5.000 de dolari care va fi plătită pe parcursul a doi ani. Medaliații au dreptul și la o pensie la împlinirea vârstei de 40 de ani, iar antrenorii principali ai campionilor vor fi, de asemenea, recompensați – aproximativ 56.000 de dolari de la Comitetul Olimpic și încă 8.000 de dolari de la guvern.

Sportivii din Polonia beneficiază de un pachet complet, incluzând premiul 355.000 de dolari, un apartament, o mașină și o pensie garantată din partea statului.

Italienii dau 213.000 de dolari pentru titlul olimpic

Italia, gazda evenimentului, oferă 213.000 de dolari pentru fiecare sportiv de aur. Bonusurile pentru medalii încep de la aproximativ 71.000 de dolari, pentru bronz.

Guvernul de la Roma a plătit peste 2,7 milioane de dolari pentru medaliile câștigate la Olimpiada de iarnă din 2022, 17 la număr.

Peninsularii au o delegație de 196 de sportivi.

Alte state care oferă peste 100.000 de dolari pentru aur

În unele cazuri, plățile se extind chiar și la sportivii care termină în afara podiumului. De exemplu, deși cei doi schiori alpini care reprezintă micuțul Cipru au șanse mici să câștige cei 177.000 de dolari pe care Comitetul Olimpic al insulei îi oferă pentru o medalie de aur, ei pot primi totuși în jur de 94.000 de dolari pentru un loc 4.

  • Bulgaria: 151.000 $ (are o medalie de bronz deja, la snowboard; Norvegia conduce în clasamentul pe medalii, cu 3 de aur, 1 argint și 2 de bronz);
  • Lituania: 133.000 $
  • Kosovo: 130.000 $
  • Estonia: 118.000 $
  • Spania: 111.000 $
  • Grecia: 106.000 $

Republica Cehă folosește o scală cu 12 recompense diferite, în funcție de numărul de sportivi implicați în eveniment. Așadar, în timp ce un campion la skeleton ar putea câștiga 117.000 de dolari, un medaliat cu aur la hochei pe gheață masculin ar câștiga în jur de 31.000 de dolari.

Ce bani oferă americanii

În Statele Unite, care se clasează la mijlocul clasamentului cu un premiu de 37.500 de dolari pentru medaliații cu aur, toți sportivii primesc aceeași sumă de la Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite, indiferent dacă concurează într-o probă individuală sau pe echipe.

Aceste premii se adaugă la alocațiile de antrenament, granturile și alte beneficii, cum ar fi bursele și asigurarea de sănătate, care pot fi disponibile sportivilor de elită.

Datorită unei donații de 100 de milioane de dolari din partea lui Ross Stevens, fondatorul Stone Ridge Holdings Group, fiecare sportiv olimpic și paralimpic din SUA va primi 100.000 de dolari în beneficii de pensionare, indiferent de rezultatele sale la Jocuri, iar familiile lor vor primi încă 100.000 de dolari la decesul lor.

La polul opus, țări precum Marea Britanie și Irlanda nu oferă bonusuri directe pentru performanță, ci se concentrează pe finanțarea generală a sportivilor de elită.

Bronzul de la bob din 1968: „50% reducere de impozit pe salariu și o cameră în plus fără plata spațiului excedentar“

Șansele ca România să cucerească o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă sunt minime. În toată istoria, avem una singură, bronzul legendarilor boberi Nicolae Neagoe și Ion Panțuru, în 1968, la Grenoble.

Medalia de la Olimpiadă le-a adus celor doi boberi „50% reducere de impozit pe salariu și dreptul la o cameră în plus fără să plătesc spaţiul excedentar“.

Locul 3 de la Grenoble a fost de fapt locul 2. Locul 1 a fost la egalitate cu locul 2, dar regulamentul a spus că suntem pe 3, cucerind astfel bronzul. La acea vreme, nu m-am gândit nicio clipă că va rămâne singura medalie din istoria participării României la JO de iarnă – Ion Panțuru (1934-2016) 

De asemenea, Liviu Cepoi și Ioan Apostol au reușit un loc 4 la sanie, în 1992, la Albertville, acolo unde patinatoarea de viteză Mihaela Dascălu a bifat un loc 6 (1.000 de metri).

Palmaresul „tricolorilor” la Jocurile Olimpice de iarnă.

Actual om de afaceri, Liviu Cepoi a anunțat că are pregătit un premiu consistent pentru sportivul român care va aduce o medalie de la JO de iarnă. Eva Tofalvi și Mihaela Dascălu nu cred că vor prinde în viață un astfel de rezultat.

Nu ne mai tăiați banii de la sport! Să nu vă mire dacă tinerii stau doar cu ochii în telefon și ajung să se omoare unii pe alții – Eva Tofalvi

România, 140.000 de euro pentru aurul olimpic la JO de vară

Sportivii care au câștigat medalii pentru România la Jocurile Olimpice de vară la Paris (9 medalii, dintre care 3 de aur, 4 de argint și 2 de bronz) au avut alocați din partea Guvernului 72.000.000 de lei.

  • locul 1 – 140.000 de euro;
  • locul 2 – 112.000 de euro;
  • locul 3 – 84.000 de euro;
  • locul 4 – 56.000 de euro;
  • locul 5 – 42.000 de euro;
  • locul 6 – 28.000 de euro.
Oana Gheorghiu spune că miniștrii vor primi ghiduri despre ce au voie să facă în unele cazuri
Știri România 08:51
Oana Gheorghiu spune că miniștrii vor primi ghiduri despre ce au voie să facă în unele cazuri
Dr. Florin Soare, istoricul care a semnalat ororile petrecute în căminul pentru copii irecuperabili de la Moreni-Țuicani: „Era locul unde se putea muri fără să răspundă cineva"
Interviu
Știri România 07:00
Dr. Florin Soare, istoricul care a semnalat ororile petrecute în căminul pentru copii irecuperabili de la Moreni-Țuicani: „Era locul unde se putea muri fără să răspundă cineva”
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Stiri Mondene 09:25
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Noua actriță care apare la PRO TV, dezvăluiri despre viața ei, într-un podcast din Turcia: „Mereu sunt în căutare și explorare”
Stiri Mondene 09:10
Noua actriță care apare la PRO TV, dezvăluiri despre viața ei, într-un podcast din Turcia: „Mereu sunt în căutare și explorare”
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL, dar a fost refuzat: „M-a șocat replica lui"
Politică 07:04
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL, dar a fost refuzat: „M-a șocat replica lui”
Hubert Thuma îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să „userizeze" PNL: „Uitați-vă la cabinetul lui"
Politică 08 feb.
Hubert Thuma îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să „userizeze” PNL: „Uitați-vă la cabinetul lui”
