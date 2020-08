”Întotdeauna este dificil să joc împotriva ei. Am avut ritm și am fost foarte sigură pe ceea ce am avut de făcut. Ea și-a revenit la un moment dat și a trimis câteva scurte bune. În cele din urmă am reușit să mă impun. Trebuie să fiu pregătită și să-mi ajustez jocul pentru următorul meci. Azi n-am terminat foarte bine, dar mă bucur că sunt în optimi. Este o plăcere să fiu din nou pe teren.”, a spus Simona Halep, după victoria cu Hercog, potrivit Eurosport.

Simona a fost felicitată de antrenorul ei, australian Darren Cahill, care nu l-a omis însă pe tehnicianul Artemon Apostu-Efremov, cel care se află cu Halep la Praga.

„Bine ai revenit, Simo… În ultimul tău meci, disputat pe 22 februarie, ai câștigat tot cu 7-6 în setul 3 (n.r. – la Dubai, în finala cu Rybakina). Au trecut 6 luni de atunci și încă muncești din greu. Felicitări ție și lui Arti”, a scris Darren Cahill, pe contul de Twitter.

În optimi, Simona Halep va evolua miercuri împotriva cehoaicei Barbora Krejcikova (118 WTA), cea care a învins-o în primul meci pe Patricia Țig, scor 2-0 (6-4, 6-3).

Tot miercuri, Simona Halep va juca și la dublu alături de Barbora Strycova

împotriva perechii Veronika Kudermetova/Anastasia Pavliucenkova (Rusia). Meciul din turul I trebuia să se dispute luni, dar a fost amânat din cauza ploii.



