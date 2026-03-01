Campioana en-titre avea nevoie ca Dinamo să o încurce pe FC Argeș, scenariu pe care ar fi trebuit să îl completeze cu o victorie proprie în meciul cu UTA (programat de la ora 21:00).

Cum jocul rezultatelor nu i-a fost favorabil, echipa bucureșteană va evolua în play-out, alături de alte 9 echipe.

Când va mai vorbi Gigi Becali despre fotbal

La scurt timp după încheierea partidei dintre Dinamo și FC Argeș, Gigi Becali a declarat, vizibil dezamăgit, că se va retrage din spațiul public până când echipa sa își va asigura din nou prezența în cupele europene, condiționând viitoarele declarații de atingerea acestui obiectiv.

„De acum înainte, vorbesc doar dacă prindem Conference League. Altfel, nu mai vorbesc. Doar atunci mai vorbim, așa e frumos. Să știe toți. Gata! Dacă intră în Conference, vorbesc din nou”, a spus Gigi Becali.

„Până atunci, să vorbească cei care merită. Eu mai vorbesc doar dacă intrăm în Conference. Până atunci, nu. Azi e ultima zi”, a continuat Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Cum poate FCSB să ajungă în Conference League din play-out

Deși ratează lupta la titlu, stagiunea nu este complet compromisă din punct de vedere al obiectivelor europene.

Regulamentul competiției oferă o rută alternativă, deși destul de complicată, pentru echipele din play-out.

FCSB trebuie să termine pe unul dintre primele două locuri din a doua jumătate a campionatului (locurile 7 sau 8 în clasamentul general).

Cele două echipe clasate pe primele poziții în play-out se vor înfrunta într-o primă manșă de baraj.

Câștigătoarea primei manșe va juca o „finală” împotriva echipei de pe locul 3 sau 4 din play-off.

Echipa care se impune în acest ultim meci obține locul destinat României în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

Pregătiți pentru acest scenariu

Conducerea roș-albaștrilor pare să fi luat în calcul acest deznodământ încă dinaintea etapei decisive, concentrându-se pe salvarea sezonului prin această portiță de regulament. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a subliniat recent că echipa are capacitatea să își îndeplinească obiectivul european:

„Se teme lumea că jucăm noi în play-out. Jucăm în play-out, câștigăm play-out-ul, câștigăm barajul de Conference și mergem din nou în faza unei competiții europene”, spunea oficialul în urmă cu câteva zile.