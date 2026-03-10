După 11 ani, Mirel Rădoi revine cu aceeași pasiune, dar cu un plus de echilibru și o viziune mult mai matură asupra fotbalului românesc. El recunoaște că nu mai este suficient să fii atent doar la ce se întâmplă pe gazon; acum, detaliile din „afara terenului” și viața extrasportivă a jucătorilor sunt esențiale pentru succes.

„Vă mulțumim pentru prezență. Mă aflu într-un moment în care este clar că situația echipei nu este cea mai fericită, dar am acceptat această provocare. Pentru mine este o provocare. Am acceptat-o nu doar prin prisma faptului profesional, ci și emoțional.

Nu am fost de acord ca această echipă să fie prezentă în play-out și să rateze un baraj pentru Conference League. Dacă în postura de antrenor m-am întors a doua oară la Craiova, nu ar fi corect să nu mă întorc și aici a doua oară, când mi s-a cerut ajutorul”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

Colaborarea cu Gigi Becali se anunță una bazată pe reguli clare: libertate profesională în schimbul rezultatelor. Obiectivul este precis – calificarea în Conference League prin barajul pentru locul 3. Rădoi pune accent pe delegarea responsabilităților către departamente specializate, subliniind că fiecare membru al staff-ului trebuie să își asume rezultatele la finalul sezonului.

Este o schimbare de paradigmă, unde disciplina tactică se împletește cu o gestionare riguroasă a tot ce se întâmplă în „spatele cortinei”.

Antrenorul care a luat parte marți seară la o conferință de presă, imediat după încheierea acesteia, a condus primul antrenament la FCSB. Un singur jucător a lipsit, Siyabonga Ngezana. Fundașul sud-african are probleme la genunchi și refuză să fie supus unei intervenții chirurgicale de teamă că va rata participarea la Cupa Mondială din vară.