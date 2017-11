Lionel Messi (30 de ani) a acordat un amplu interviu reprezentanților presei, cu ocazia primirii trofeului Gheata de Aur. Atacantul Barcelonei și al naționalei Argentinei a vorbit despre fotbal, dar și despre viața personală, inclusiv despre obiceiurile culinare.

Lionel Messi a fost întrebat dacă există un aliment căruia îi rezistă cu mari eforturi. “Ciocolata. E foarte greu pentru mine să mă abțin. Chiar și acum păcătuiesc, din când în când”, a declarat fotbalistul, citat de publicația germană Kicker. Ciocolata reprezintă și slăbiciunea Simonei Halep (26 de ani, locul 1 WTA). “Îmi place ciocolata și, în special, spuma de ciocolată. Am mâncat în fiecare zi la turneul de la Madrid. Am avut câte o spumă de ciocolată înainte și după finala de la Madrid. Ador spuma de ciocolată și știu că au, de asemenea, și la Paris. O să continui să fac asta în fiecare zi a turneului de la Roland Garros”, a declarat jucătoarea de tenis în primăvara acestui an.

Lionel Messi a mărturisit că în general este atent la ceea ce mănâncă, pentru a se menține în formă, dar că nu se dă în vânt după exercițiile efectuate în sala de forță. “După antrenament lucrez special pentru picioare, dar, sincer vorbind, nu sunt genul de tip căruia îi place să meargă la sală”, a afirmat decarul Barcelonei și al naționalei Argentinei.

Își dorește să poată dormi după-amiaza

Calitatea de părinte a doi copii mici are și câteva neajunsuri, în opinia lui Lionel Messi. Dintre acestea, imposibilitatea de a dormi la prânz este cel mai mare. “Resimt din plin absența somnului de după-amiază. Singura mea șansă să dorm la prânz este reprezentată de deplasările cu naționala Argentinei. În rest n-am timp de așa ceva, din cauza copiilor”, a explicat sudamericanul.

Lionel Messi a fost întrebat ce echipe sunt principalele adversare ale Barcelonei în lupta pentru câștigarea actualei ediții a Ligii Campionilor. “Până acum, Manchester City este una dintre cele mai puternice echipe, alături de PSG. Mai este însă mult de jucat. Pe Real Madrid nu o scot niciodată din calcule, datorită clasei și experienței de care dispune, chiar dacă momentan nu au rezultatele așteptate. La fel stau lucrurile și cu Bayern München. Bavarezii sunt o altă mare echipă, care va fi pregătită când se va apropia finalul sezonului”, a răspuns argentinianul.