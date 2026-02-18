Faza de la care a pornit totul

Atacantul brazilian a fost victima unui presupus atac rasist din partea lui Gianluca Prestianni, jucător al echipei portugheze, care l-ar fi insultat folosind termenul „maimuță”, în momentul în care Vicicius Junior se bucura ostentativ în fața galeriei Benficăi, după golul marcat în minutul 50.

Fotbalistul brazilian i-a comunicat incidentul arbitrului principal, François Letexier, care a activat protocolul anti-rasism prin semnul brațelor încrucișate.

După o pauză de aproximativ zece minute, jocul a fost reluat fără alte măsuri suplimentare.

Ce este protocolul anti-rasism

Protocolul antirasism în fotbal (UEFA/FIFA), este un set de reguli stricte și proceduri oficiale pe care arbitrii și oficialii meciului trebuie să le aplice atunci când sunt semnalate insulte rasiste, xenofobe sau discriminatorii din partea spectatorilor sau a jucătorilor.

Acesta urmărește protejarea demnității umane și combaterea discriminării.

Cei trei pași:

Pasul 1: Întreruperea meciului. Dacă arbitrul sesizează un comportament rasist sau este informat de către căpitan/delegat, arbitrul întrerupe meciul și solicită un anunț pe stația de amplificare a stadionului, cerând oprirea imediată a comportamentului. Pasul 2: Suspendarea meciului. Dacă scandările rasiste continuă, arbitrul suspendă temporar meciul și trimite echipele la vestiare pentru o perioadă de 5-10 minute, timp în care se fac avertismente suplimentare. Pasul 3: Abandonarea meciului. Dacă, după reluarea jocului, comportamentul rasist persistă, arbitrul are autoritatea să abandoneze meciul definitiv.

Detalii cheie despre protocol

„No Racism Gesture” (Semnul anti-rasism): Începând cu 2024, FIFA a introdus un gest oficial – încrucișarea brațelor la încheieturi – pe care jucătorii îl pot face către arbitru pentru a semnala insulte rasiste.

Decizie finală: Abandonarea meciului este ultima soluție, luată după consultarea oficialilor de securitate.

Acțiuni suplimentare: În unele campionate, cum este cel spaniol (La Liga), poliția poate interveni direct pentru a opri meciurile.

Sancțiuni: Incidentele raportate duc la anchete disciplinare care pot rezulta în amenzi, meciuri cu porți închise sau pierderea meciului la „masa verde” (0-3).

În urma acestui rezultat, Real Madrid are prima șansă la calificarea în optimile de finală din Liga Campionilor. Soarta acestui play-off se va decide în meciul retur, care se va disputa la Madrid, pe 25 februarie.