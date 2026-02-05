Paste, pizza, scamorza afumată, curcan, somon, Gyozo

Până la 4.500 de mic dejunuri, prânzuri și cine vor fi pregătite în fiecare zi la Milano Village, a declarat Elisabetta Salvadori. Satul din Cortina d’Ampezzov a servi până la 4.000 de mese zilnic.

Mâncarea are o „influență italiană”, de la paste și pizza, la preparate precum scamorza afumată, o brânză din sudul peninsulei, piept de curcan și friptură de somon

Salvadori a spus că sportivilor din satele olimpice li se oferă o gamă largă de opțiuni, dar, de obicei optează, pentru paste simple, sosuri de bază și proteine. „Apoi, bineînțeles, au și alte opțiuni gastronomice, cum ar fi lasagna, gnocchi și deserturi”.

Găsești evident și mâncare chineazască și japoneză, cu celebrele Gyozi, găluște umplute cu carne tocată de porc, varză, usturoi și ghimbir, și învelite într-un aluat subțire.

Mâncarea este disponibilă 24 de ore pe zi.

N-au găsit fulgi de ovăz la micul dejun!

„Până acum nu am avut probleme majore”, a mai spus Salvadori, „doar câteva lucruri minore la care te aștepți la început. Cineva a cerut fulgi de ovăz dimineața. Nu erau, dar am rezolvat imediat”.

Nu este un restaurant cu stele Michelin, dar mi se pare destul de potrivit. Am mâncat paste, o salată și pui. Deci tot ce are nevoie un atlet este acolo – patinatoarea de viteză olandeză Jenning de Boo

„Cele mai bune paste pe care le-am mâncat vreodată”

Ilia Maninin, superstarul echipei SUA la patinaj artistic, și Jess Perlmutter, de la snowboard, au vorbit cu entuziasm despre „prima experiență” culinară în sat.

„Aici, am mâncat cele mai bune paste pe care le-am mâncat vreodată”, a spus Perlmutter, în timpul unei conferințe de presă de marți.

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia par să fi început mult mai bine decât Jocurile de vară din 2024 de la Paris, unde mâncarea a atras recenzii negative din partea multor sportivi participanți.

„Se pare că mâncarea nu va fi o problemă la aceste Jocuri”

Gimnasta americană Hezly Rivera declara, la Paris, după aurul la proba pe echipe, că „nu e foarte bun, cel puțin ce avem în sala de mese. Cu siguranță cred că mâncarea franțuzească e bună, dar ce avem acolo, nu cred că e cea mai bună….”

Patinatorul de viteză leton Reinis Berzins a declarat, acum, că că „există carbohidrați, proteine, o mulțime de gustări pe tot parcursul zilei. Se pare că mâncarea nu va fi o problemă la aceste Jocuri Olimpice””

