„Unități rezidențiale modulare”

Situat în Fiames, în inima Munților Dolomiți, satul are o capacitate de 1.400 de paturi, primind delegații într-o serie de „unități rezidențiale modulare conectate prin alei accesibile care duc la zone comune active zi și noapte, de la facilități de luat masa la zone de pregătire sportivă”, după cum notează site-ul oficial al Jocurilor. Confortul locuințelor cu un singur etaj se îmbină cu farmecul unic al cazărilor imersate în natură.

Descoperiți Cortina d’Ampezzo, un Sat Olimpic al orașului Milano Cortina 2026, conceput pentru ca sportivii să se bucure de confort, sustenabilitate și o experiență unică în timpul Jocurilor Olimpice!

Satul este format din 377 de case mobile, amplasate aproape una de alta. Se află la aproximativ 10 minute de mers cu mașina sau o oră de mers pe jos la nord de centrul orașului Cortina.

Camera are 18 metri pătrați

Camerele din zona izolată din munți sunt „simple și spartane”, a observat și agenția Associated Press. Fiecare rulotă este împărțită în două camere, cu până la 2 persoane în fiecare cameră.

Fiecare cameră, de aproximativ 18 metri pătrați, are propria baie și duș. De asemenea, are propriul sistem de încălzire reglabil cu termostat.

În ghete, la cantină!

„Aici e doar pădure”, a spus Paride Casagrande, managerul de construcții al satului. Vântul este un element. Dar nu bate toată ziua, în fiecare zi. Depinde de zi. Pot fi zile foarte reci și pot fi zile foarte plăcute. Dar rămâne adevărat că ne aflăm într-o zonă naturală unde este fri.”

Oricine stă în rulote la periferia satului, lung de 1,4 kilometri, va face 10 minute de mers pe jos până la zonele comune, care includ și o sală de sport, o sală de jocuri, birouri, zone de relaxare și o spălătorie.

Ghete groase, nu papuci, sunt necesare pentru drumul spre cantina.

Altitudinea în zona satului este de 1.292 metri.

„Totul va fi îndepărtat ulterior. Nimic nu este permanent; mediul nu va reveni la starea sa anterioară, ci va fi îmbunătățit“”, a declarat Fabio Saldini, comisarul guvernului italian care supraveghează infrastructura pentru Jocuri.

Rulotele vor fi relocate în campinguri

Multe națiuni precum SUA și Germania, plus Italia, gazda, au transmis că sportivii lor vor rămâne în sate, deși este puțin probabil ca superstaruri ca Mikaela Shiffrin să rămână în parcul de rulote din Cortina.

Costul total pentru Sat a fost de 38 de milioane de euro. O rulotă costă 80.000 de euro.

După Jocurile Olimpice și Paralimpice, rulotele vor fi relocate în campinguri din Italia.

Cortina va găzdui probele feminine de schi alpin, curling, bob, sanie și skeleton în timpul Jocurilor. Satul va fi, de asemenea, esențial pentru Jocurile Paralimpice, care vor avea loc între 6 și 15 martie.

