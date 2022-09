După ce fostul portar al naționalei Florin Prunea a susținut în presă că Răzvan Burleanu câștigă în fiecare lună 30.000 de euro, administrația FRF a venit cu precizări. „Salariul lunar al președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, este de 20.000 lei net, aproximativ 4.000 de euro”, se arată în comunicat.

Deși ocupă și funcțiile de administrator al Centrului Național de Fotbal Mogoșoaia și președinte al Academiei Naționale de Fotbal, Răzvan Burleanu nu primește nicio sumă de bani, a mai transmis FRF.

Precizările Federației au venit după ce fostul internațional Florin Prunea a susținut pentru Pro Sport că Burleanu câștigă 30.000 de euro net în fiecare lună.

„Eu acum am aflat. Noi avem un președinte de federație care câștigă în jur de 30.000 de euro în mână pe lună. Este inadminisibil, la fotbalul nostru, ca el să câștige, cu poziția pe care o are acum la FIFA, unde a fost numit, nu a fost votat, în Consiliul FIFA, salariul de la Federație plus diurne. Este cel mai bine plătit om din fotbalul românesc”, a afirmat Prunea.

