Cel mai medaliat sportiv român

„Sunt foarte bucuros, cea mai mare dorință a mea de când am auzit că se vor ține aceste campionate europene în România a fost ca toată sala să cânte imnul odată cu mine. Mă bucur foarte mult de aceste două medalii, am acum 31 de medalii europene, mondiale și olimpice, și sunt cel mai medaliat sportiv român al tuturor timpurilor”,a declarat marele gimnast.

În ciuda afirmației lui Drăgulescu, există un alt sportiv român care deține mai multe medalii. Florin Popescu, fost canotor, a acumulat 35 de medalii la competiții majore între 1994 și 2005.

Popescu are în palmares 2 medalii olimpice, 19 mondiale și 14 europene. El a concurat pentru Clubul Sportiv Dinamo.

Comparație cu alți sportivi de top

Ivan Patzaichin, legendarul canotor, are 30 de medalii în total: 7 olimpice, 22 mondiale și una europeană.

Drăgulescu se situează pe locul doi în acest clasament, cu 31 de medalii: 3 olimpice, 10 mondiale și 18 europene.

Pro Sport menționează că între 1969 și 1997 nu s-au organizat campionate europene de kaiac-canoe, ceea ce ar putea explica numărul mai mic de medalii europene ale lui Patzaichin.

Performanțele lui Drăgulescu

La competiția de la Cluj-Napoca, Drăgulescu a câștigat medalia de aur la sol și argint la sărituri. Aceste rezultate demonstrează că, la 42 de ani, gimnastul român rămâne competitiv la cel mai înalt nivel.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Deși nu este cel mai medaliat sportiv român, Drăgulescu rămâne unul dintre cei mai de succes gimnaști din istoria României, cu o carieră impresionantă și longevivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE