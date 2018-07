CFR Cluj a pierdut lamentabil, pe propriul teren, în fața suedezilor de la Malmo FF, scor 0-1. Aventura în Liga Campionilor poate continua doar dacă va fi un miracol în retur.

Edi Iordănescu și Hoban au spus că mai speră la calificare, dar au făcut o „radiografie' dură a jocului.

CFR Cluj – Malmo 0-1. Edi Iordănescu: „Nu meritam mai mult!'

„Ştiam că ne aşteaptă un meci greu, dar am întâlnit o echipă care ne-a fost superioară în multe momente. Am produs prea puţin fotbal din punct de vedere ofensiv. Iar defensiv am comis nişte greşeli care ne-au costat.

Am schimbat sistemul la pauză, dar ne-a ieşit prea puţin. Vom încerca să remontăm în retur, dar trebuie să înţelegem că Europa asta înseamnă: combativitate, viteză, determinare', a declarat Edi Iordănescu.

„Concluzia e că, din punctul meu de vedere, nu meritam mai mult. Nu am reuşit să profităm de faptul că au fundaşi centrali masivi, nu ne-am asumat soluţii, nu am creat linii de pase. Am apelat la variante de disperare, care mie nu îmi plac', a mai spus antrenorul de la CFR Cluj.

„A fost un 4-1-4-1 defensiv, dar pe plan ofensiv am încercat să schimbăm în 4-3-3. Important era ce se întâmplă în dinamica jocului, iar la acest lucru am suferit. Am intrat într-o luptă de uzură cu ei şi nu aveam cum să câştigăm duelurile fizic', a adăugat Iordănescu.

„Le transmit suporterilor să aibă încredere în noi. Venim după un an greu, suntem într-o perioadă de tranziţie. O să arătăm altfel, sper doar ca fanii să aibă răbdare.

Avem şansa noastră, mergem acolo, marcăm un gol şi încercăm să întoarcem şansa calificării', a încheiat Iordănescu.

Hoban: „Ne-au surprins că ne-au bătut!'

„E dezamăgitor, dar nu avem ce să facem. Trebuie să vedem ce am greşit, ce putem îmbunătăţi, astfel încât la retur să arătăm mult mai bine.

Ne-au surprins că ne-au bătut, nu ştiu ce să spun acum. Vom analiza şi vom vedea unde s-a greşit', a spus Hoban, la finalul partidei.

„Şansele la calificare au scăzut destul de mult. Dar vom merge acolo şi vom încerca să marcăm şi să nu luăm gol. Din acele centrări am avut ceva ocazii. Puteam să le fructificăm mult mai bine. Sper ca la retur să fim mult mai inspiraţi', a adăugat Hoban.

Rosenberg: „Bine că n-a fost cald!'

„E o victorie importantă pentru noi, una în deplasare, e un pas spre calificare. Am avut multă șansă la gol. CFR e o echipă bună, cu jucători de calitate. Controlează bine mingea, dar repet, noi am avut mai multă șansă.

Șansele rămân egale, trebuie să obținem calificarea. Ne vom respecta planul pe care îl vom pune la cale. Nu ne gândim la turul următor', a zis Strandberg pentru Telekom Sport.

„A fost un meci tactic foarte bun. Am știut să ne apărăm bine, de asta am și câștigat. Am avut alte câteva șanse de a marca, dar portarul s-a opus, chiar dacă la gol a greșit.

Am avut și noroc că nu a fost atât de cald cum e de obicei. România dă mereu echipe în cupele europene, e o țară care are un fotbal bun, chiar dacă nu e foarte mare', a zis Markus Rosenberg pentru sursa citată.

Citește și: EXCLUSIV/ Adevărul despre ce se întâmplă în Libia. Un inginer român povestește ce a văzut cu ochii lui: ‘Am câștigat enorm, dar am plecat de frică