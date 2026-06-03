Ana Morodan a anunțat, zilele trecute, că se va retrage pentru o perioadă nedeterminată, din cauza problemelor de sănătate. Bruneta a venit astăzi cu noi vești, după ce a mers să își facă analize.

Acum, bruneta a revenit pe Instagram cu o postare din aeroport, și a anunțat că își va face analize și investigații în 3 țări.

„Aci mis. N-am crăpat încă. Îmi trăiesc visu’. Visu’ vieții a fost să-mi fac analize și investigații în 3 țări”, a scris Ana Morodan, pe Instagram.

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Ana Morodan a explicat vineri că nu știe dacă pauza va dura o săptămână sau mai mult, însă spune că în această perioadă a învățat că trebuie să pună sănătatea pe primul loc.

„Nu știu dacă această perioadă va dura o săptămână, o lună sau mai mult. Știu doar că sufletul și sănătatea mea au nevoie de atenția pe care am oferit-o atât de mult timp tuturor celorlalți oameni și proiecte, dar nu mie (…) Restul le reluăm când o să fie momentul.

Pentru că uneori cea mai importantă muncă se întâmplă în liniște, departe de priviri, acolo unde începe vindecarea”, a scris Ana Morodan, pe Instagram, zilele trecute. De altfel, nu este pentru prima oară când Ana Morodan are probleme de sănătate.

Ana Morodan, în vârstă de 41 de ani, a vorbit recent despre perioada complicată din viața ei. „Contesa Digitală” și-a deschis sufletul și scoate la iveală amănunte mai puțin știute din viața ei. Influencerița a explicat că depășirea unui burnout nu este deloc ușoară. Mult timp, Ana a fost concentrată pe carieră, iar acum își acordă mai multă atenție, pentru a se simți bine în pielea ei.

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