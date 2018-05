Cine e tatăl copilului Cameliei Potec. ”Sunt cel mai fericit. Viitorul ginere e serios, e militar”, spune socrul mic. Fosta campioană olimpică de înot a fost curtată de Prințul Albert de Monaco sau de Ion Țiriac

Cine e tatăl copilului Cameliei Potec (36 de ani). Grigore Potec este în culmea fericirii, după ce a aflat vestea că va deveni bunic, și a spus câteva cuvinte despre viitorul său ginere, despre care a spus că este militar. Înotătoarea Camelia Potec a fost curtată și de Prințul Albert de Monaco sau de Ion Țiriac.

ACTUALIZARE 10 mai. Grigore Potec, tatăl Cameliei, era în culmea fericirii: ”E primul nostru nepot. Alexandru, fiul cel mic, nu are copii. Chiar mi-a zis că o lasă prima pe Cami. Și uite că ne-a adus cea mai mare bucurie. Acum, Cami va avea fetiță, aștept un băiat de la Alexandru”.

”Important e ca ea și viitorul ei soț să se înțeleagă. Ce zicem noi, familia, e mai puțin important! Viitorul ginere e serios, e militar, lucrează în Armata României. N-aș vrea să-i dau numele”, a spus părintele.

”Și pe noi ne-a anunțat destul de târziu de relație. Ea e mai pe cont propriu, îi place să facă totul singură. Uite că acum n-a mai făcut ceva singură…”.

Cami a anunțat că e însărcinată în 5 luni și că va avea o fetiță. Cami și ”ofițerul” s-au cunoscut acum șase luni, iar bărbatul a fost foarte grăbit: a cerut-o de Crăciun, în ianuarie i-a oferit inelul de logodnă, iar acum șefa FR de Natație și Pentatlon Modern (cea mai tânără președintă) a anunțat că e gravidă!



Grigore Potec a intrat deja în febra botezului care va avea loc, cel mai probabil, la Brăila, acolo unde familia are un hotel plutitor. ”O să pregătesc tot, vorba lui fi-miu: ”Tată, ai de muncă acum, trebuie să fie cel mai mare botez”.

EXCLUSIV / Tatăl Cameliei Potec are un regret uriaș! ”Vreau un nepot!”

Brașovean la origini, navigator, Grigore Potec și Veronica, mama Cameliei, e considerat unul dintre cei mai potenti oameni de afaceri din judetul Brăila.

Grigore Potec este administratorul vaporului de cinci stele care taie Dunarea-n lung și lat. Vaporul are 10 camere duble, un restaurant de 60 locuri şi o zonă de agrement. Camerele au pat dublu, televizor, aer condiţionat, telefon şi acces la Internet. Vaporul a reintrat în circuitul turistic în acest an, de la 1 mai. Costul: un grup de 20 de persoane trebuie să achite 10.000 de lei pentru cinci zile.

Proiectul îndrăzneţ al familie Potec în turism – un hotel plutitor – a presupus o investiție de 373.494 de euro. Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi poartă denumirea de Amenajare ponton pentru servicii turistice. Vaporul are o autonomie de 20 de ore şi deplasează pe o distanţă de 62 de kilometri, între între Brăila şi Podul Giurgeni. Pe traseu există mai multe opriri, dându-le astfel posibilitatea turiştilor să se plimbe cu bărcile, să pescuiască sau să meargă la vânătoare, atunci când este sezon.

”Camelia a început să facă înot datorită mie. Când erau mici, mi-am dus ambii copii la bazin. Nu mă gandeam să faca performanță” – Grigore Potec.

Grigore Potec nu regretă ca fiica sa a ales să facă înot: ”Am simţit că iubeşte mai mult apa decât pe noi, dar nu îmi pare rău! Cred, totuși, că trebuia să se retragă mai devreme, să nu mai meargă la Olimpiada de la Londra, din 2012”.

”Cand ea a inceput sa castige concurs dupa concurs, sotia imi trimitea telexuri cu rezultatele ei. Eram cel mai fericit sa vad ca este pe primul loc. Dupa ‘90 am avut parte de cea mai mare furtuna din cariera mea. Ma aflam in Golful Tokyo si am prins un ciclon care a durat doua zile si doua nopti. Atunci s-au scufundat 14 nave. Am crezut ca nu voi mai scapa cu viata. Gandul nu-mi era decat la familie. Dumnezeu a vrut sa traiesc si sa-mi vad fata campioana olimpica”

”La Atena nu mai eram pe vapor. Trebuia sa-mi incurajez fata. Mai avea proba de 200 de metri liber in care putea obtine un mare rezultat. I-am spus ca in sport pierzi, dar si castigi. In timpul probei de 200 de metri liber locurile pe care le-am avut in tribuna erau intre galeria australiana si cea olandeza. Dupa ce Camelia a castigat, sotiei i s-a facut rau. Suporterii celor doua galerii ne-au sarit in ajutor. Cand au aflat ca este vorba despre mama noii campioane olimpice, si-au unit vocile si au inceput sa scandeze numele Romaniei”.

”Era in clasa a II-a si primul ei concurs l-a avut in bazinul de la Brasov. Am mers toata familia sa o incurajam. In acea perioada premiul pentru primul loc era o punga de bomboane, de culoare neagra, tari precum caramida. I-am spus ca indiferent de rezultat ea are oricum, acasa, bomboane bune, pe care i le aduceam din strainatate. Mi-a spus ca ea le vrea pe cele de la premiu. Si a cucerit primul loc”, povesteste tatal marii campioane. Dupa concursul de la Brasov, Cami a inceput sa castige tot”.

Anul trecut, tatăl Cameliei Potec a fost victima unui accident mai puţin obişnuit. Grigore Potec, 65 de ani, a intrat cu maşina pe care o conducea într-un cal. Impactul a fost atât de puternic încât animalul a murit pe loc, iar tatăl campioanei a suferit răni grave, rămânând blocat între fiarele contorsionate. Iniţial, bărbatul a fost internat la secția Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, ulterior fiind transferat la Spitalul ”Sf. Pantelimon” din Capitală. Și-a revenit, după mai multe operații dificle, din fericire.

În 2014, campioana olimpică de la Atena, de la 200 de metri liber, s-a logodit cu Răzvan Rotaru, un fost jurnalist sportiv, acum antrenor federal. Relația n-a ținut!



Petrolul n-are puncte, dar are fani de lux! Campioana olimpică Camelia Potec se iubește cu un antrenor de la Petrolul! Se vinde echipa?

În trecut, Prinţul Albert de Monaco a curtat-o intens pe Camelia Potec. În timpul concursului Mare Nostrum din Monte Carlo, din 2000, Prinţul s-a îndrâgostit de înotătoarea din România, însă românca a fost refuzat. Ulterior, Prinţul Albert s-a căsătorit tot cu o fostă înotătoare, Charlene Wittstock.

De asemenea, de Cami a fost îndrăgostit antrenorul ei, Philippe Lucas. Informația neconfirmată fusese lansată chiar de presa franceză.

Pe de altă parte, Camelia Potec, cea mai tânără președinte de federație din România – a fost aleasă în 2013 la FR de Natație și Pentatlon modern, s-a afişat în câteva rânduri, la diferite evenimente mondene, alături de bărbaţi puternici, cel mai des fiind văzută împreună cu miliardarul Ion Ţiriac. ”În 2003 am avut o accidentare la umăr. Niște tendoane care s-au rupt. Unele care s-au întins. Practic nu mai puteam să ridic mâna. Toți spuneau «Să vedem ce găsim acolo când te deschidem». Am refuzat categoric operația, fiindcă niciun medic nu-mi garanta nu că voi mai putea concura, ci că voi mai fi un om normal. Am zis «Bun, ne împăcăm cu ideea că nu mai pot face sport, dar măcar să-mi pot mișca brațul. Să vedem cum se pot reface acele tendoane ». Eu nu aveam nici o vârstă înaintată atunci. Domnul Țiriac a venit cu ideea să merg la acel medic egiptean. Mulți jucători de tenis mergeau la el și trebuia să aștepți mult pentru o consultație. Într-o săptămână m-a chemat. Nu m-a atins la umăr, ci doar în anumite puncte și a spus că într-adevăr n-aș mai fi putut să înot. Eram foarte încărcată. Pe spate, și astăzi, am niște gâlme pe fond de oboseală. S-au adunat în decursul anilor și nu s-au mai refăcut. Când am plecat de acolo mi-a spus ce să fac, anumite lucruri pe care să le respect, un anumit fel de masaj, cu mișcări circulare, într-un sens” Timp de trei luni, am respectat acest program. Am fost la Băile Felix, unde n-am mișcat brațul, ci am făcut doar recuperare. N-a fost deloc simplu. Cu timpul cu care înotasem la Europene, în 2002, când am venit după Franziska van Almsick, aș fi câștigat titlul mondial în 2003, la Barcelona. Ea anunțase că nu va veni. Eu eram la Băile Felix atunci, iar doamna Doina Sava, care era acolo, m-a sunat și mi-a spus că am pierdut o medalie de aur. De aceea, după acel loc 4 de la Atena am vrut să plec. Mă gândeam că am muncit atât, am renunțat la atâtea, mi-am riscat sănătatea și n-am câștigat medalia olimpică pe care mi-o doream atât de mult. În octombrie 2003, m-am întors în bazin” – Camelia Potec: ”Din răutate şi nervi s-a născut aurul de la Atena”

Camelia Potec a anunțat azi, 10 mai, că este însărcinată în cinci luni. Fosta mare înotătoare va avea o fetiță.

Potec a fost cerută de căsătorie acum o lună.

CARTE DE VIZITĂ

Camelia Potec

* A participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice (2000, 2004, 2008, 2012)

* A cucerit titlul olimpic în 2004, la 200 m liber

* La Mondiale a câștigat două medalii de bronz

* La Europene a obținut 16 medalii (4 de aur)

* La Campionatele Naționale de juniori și seniori a câștigat peste 200 de titluri

* A stabilit un record european la 1.500 m, la Campionatele Franței, în 2009, și multiple recorduri ale României

* S-a retras din activitate la sfârșitul anului 2012

În 2009, la Campionatele Mondiale de natație de la Roma, Camelia Potec a cucerit ultima medalie importantă: bronz la 1.500 de metri.