Cine este Andrei Teodorescu, puștiul din Medgidia devenit vedetă după ce l-a rugat pe Gică Hagi să vină la ziua lui. Alte gesturi de campion ale ”Regelui”.



Andrei joacă fotbal și este suporter înfocat al echipei Viitorul, condusă de Hagi.

După meciul Viitorul – CFR Cluj 1-0, Andrei s-a dus la sala în care se ținea conferința de presă și l-a întrebat direct pe Hagi, pe un ton respectuos, dar direct și curajos: ”Pot să vă invit la ziua mea?”.

Gică Hagi nu doar că nu l-a refuzat pe puștiul care l-a rugat, dar l-a invitat în următorul cantonament pe care dobrogenii îl vor efectua în străinătate. Iată dialogul

Andrei Teodorescu: Domnu′ Hagi!

Gică Hagi: Da!

Andrei Teodorescu: Pot să vă invit la ziua mea?

Gică Hagi: Când e?

Andrei Teodorescu: Pe 18 ianuarie!

Gică Hagi: Atunci suntem în cantonament, trebuie să vii în străinătate. Vedem, vedem, vorbim cu mami, vedem!

Andrei Teodorescu: La Medgidia!

Gică Hagi: Nuu, nu, te chemăm noi în cantonament. Să vină cu noi, unde stăm noi. Îl chemăm. Cum adică? Îl chemăm, îl chemăm, da? Luați, da? Gogule (n.r. – Constantin Stamate, vicepreședinte Viitorul), mergeți. Să vină!

AICI, video cu evenimentul





”Nu prea a dormit azi-noapte, e fericit”, a povestit mama copilului, Loredana. Tatăl micuțului, Valeriu-Romeo, a jucat 20 de ani fotbal, iar acum este profesor de Sport la Școala nr. 2 din Medgidia.

Andrei joacă, la rândul lui, fotbal. A început la CSS Medgidia, iar acum activează la CS Medgidia, fiind pregătit de Aurelia Despa, scrie ziuaconstanta.ro.

Ajutor pentru finul Becali

Hagi nu ar fi la primul gest de suflet făcut față de copii. ”Ei sunt viitorul”, obișnuiește să spună, despre cei mici, Hagi, al cărui proiect, Viitorul, este axat chiar pe creșterea și promovarea tinerelor talente. Gică a făcut și alte gesturi frumoase față de alți oameni. De către unii dintre aceștia, Gică a fost chiar ulterior umilit și batjocorit, cazul lui Gigi Becali. Latifundiarului, după ce i-a împrumutat 100.000 de dolari în 1990, ajutându-l să înceapă afacerile cu blugi și săpunuri aduse din Turcia, i-a fost gazdă la Academie, pe perioada detenției sale la Poarta Albă. De atunci, Gigi Becali, care l-a numit pe Hagi un ”rege vagabond” în 2007, în mandatul acestuia de antrenor la Steaua, evită să-i mai adreseze cuvinte urâte. ”Mi-a luat demnitatea”, a tunat Hagi, la despărțirea de Steaua. Hagi i-a botezat fetele lui Becali.

I-a fost ca un tată lui Nicolas Popescu

Un alt gest de omenie făcut de Gică Hagi a fost față de cumnatul său, Gică Popescu. Cât timp ”Baciul” a fost închis la Jiava, Gică i-a fost ca un tată lui Nicolas Popescu, fiul olteanului. L-a luat să joace fotbal la Academie și a avut grijă de el. De asemenea, în spirit de solidaritate față de Popescu, Hagi a refuzat să preia naționala în mandatul de președinte al lui Răzvan Burleanu, cel favorizat de faptul că Popescu a fost ”pitit”, în 2014, în ”Dosarul Transferurilor”.

Bani pentru actuala campioană?

Despre Hagi se spune că a ajutat-o cu bani pe Simona Halep, la începuturile carierei sale. A fost vorba, s-a vorbit, despre 500.000 de euro. ”Regele” a fost de acord să-i împrumute cu 500.000 de euro, dar cu o condiţie: dacă peste 3 ani Simona va ajunge în primele 20 de jucătoare ale lumii, familia Halep îi va înapoia o sumă dublă, adică un milion de euro! Cei implicați nu au recunoscut niciodată acest ”târg”.

”Nu s-a pus vreodată problema ca eu să-i dau bani, fie şi cu împrumut, Simonei Halep. Sunt mândru de performanţele ei, o admir foarte mult, iar faptul că şi-a construit o frumoasă carieră şi a ajuns atît de sus, i se datorează exclusiv ei şi muncii pe care a depus-o.

E regretabilă apariţia acestui articol care este lipsit de veridicitate în ceea ce priveşte numele meu şi al sportivei de care toţi sîntem extrem de mîndri şi face cinste acestei ţări”.

”Nu este nimic adevărat. Cu domnul Hagi am început să vorbesc acum un an, cînd ne-am întâlnit la Academie, am fost să-l văd pe vărul meu care joacă fotbal acolo”, a fost reacţia Simonei Halep. Unul dintre verișorii Simonei joacă la Viitorul, iar povestea lui v-a fost prezentată de ”Libertatea”.

Salariu mărit pentru accidentatul Casap

FC Viitorul a făcut un gest atipic pentru fotbalul românesc, cel în care jucătorii nu doar că nu sunt plătiți, dar mai sunt și batjocoriți. Hagi a decis să-i mărească salariul lui Carlo Casap, jucîător care s-a accidentat și va lipsi șase luni de pe teren.

„FC Viitorul este alături de mijlocașul Carlo Casap din toate punctele de vedere după accidentarea gravă pe care a suferit-o în etapa inaugurală a Ligii I, contra lui Gaz Metan Mediaș. Conducerea clubului campioanei a decis să măreasca valoarea contractului mijlocasșului Viitorului, noii termeni ai ințelegerii fiind parafați astăzi”, se arată pe site-ul fcviitorul.ro.

Aflat în convalescență, Carlo Casap a fost vizitat acasă de reprezentanți ai clubului Viitorul, mai exact de către vicepreședintele Constantin Stamate, acel ”Gogu” din discursul de sâmbătă seară al lui Gică Hagi.

”Este un moment delicat în cariera lui Carlo, însă suntem cu toții alături de el și îl așteptăm cât mai repede pe teren. Am luat decizia să-i mărim și contractul nu doar pentru că este un jucător de mare perspectivă, ci și pentru a-i arăta că suntem foarte mulțumiți de ceea ce a oferit el pentru FC Viitorul și că suntem cu toții alături de el în această perioadă mai puțin fastă a carierei”, a declarat atunci Stamate.

Carlo Casap s-a declarat surprins de decizia clubului, dar s-a arătat incântat de susținerea primită. „Mulțumesc domnului Hagi și clubului pentru încrederea și sprijinul pe care mi le-au oferit, iar eu vreau să revin cât mai puternic”, a spus Carlo Casap.