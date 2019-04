Cine este Kriszta Incze. Sportiva care a cucerit medalia de argint pentru România la CE de lupte 2019 a fost crescută de unchiul și de mătușa ei

Născută la Sfântu Gheorghe pe 15 mai 1996, Kriszta Incze a fost crescută de unchiul și de mătușa ei – despre care vorbește ca despre ”tata” și ”mama”. Covăsneana a început să practice luptele de la 7 ani, pe când era în clasa I la școala de artă, la pian. A ajuns la Clubul Sportiv Școlar Sf. Gheorghe, cu o prietenă, care făcea lupte.

Incze Kriszta, aflată la prima medalie europeană la senioare, a povestit în 2016, pentru cosvasnamedia.ro, cum a urcat treptele spre marea performanță.

Face lupte de la 7 ani

”Am fost o dată la sală și mi-a plăcut, prima dată ca joacă, a fost OK. Apoi mereu ziceam: ”Mami, pot să ies și eu în fața blocului” – știam deja ceasul, mă uitam la cât trebuie să merg, și mergeam la antrenament”. Ceea ce nu știa micuța Kriszta era că antrenorul, Hatos Péter, era prieten cu tatăl său adoptiv.

Mama ei adoptivă nu a fost foarte încântată la început. ”Ea nu voia să fac sport neapărat, se baza mai mult pe pian, că e mai feminin. Deja clasa V-a am început-o la gară, la Liceul Teoretic ”Ady Endre”, m-am lăsat de pian și am continuat sportul. Mama era foarte supărată că am lăsat pianul, dar am reușit mai multe rezultate în perioadă aceea. Mama e mândră, niciodată nu a zis că nu e, doar că e îngrijorată, e destul de periculos. Prima dată am venit acasă cu mână ruptă pe la 10-11 ani” (râde)”, a povestit Kriszta Incze, pregătită de antrenorul Matefi Arpad.

Campioană europeană de tineret în 2016

Kriszta a urcat pe podium de peste 10 ori la mari competiții naționale, având în palmares, printre altele, 3 medalii de aur la juniori, precum și două medalii de argint și o medalie de aur la tineret. Prima performanță internațională a obținut-o în 2013, când a ieșit vicecampioană europeană la cadeți.

”Atunci am arătat că am lucrat foarte mult și am vrut medalia și am reușit (…). În același an, la Mondialele de cadeți, am luat medalia de bronz și locul V la europenele de juniori. E o regulă, când ești ultimul an de cadeți deja ai dreptul să te duci la juniori. În 2014, am luat medalia de bronz la Europenele de juniori și locul V la Mondiale. Următorul an, la fel, bronz și locul V la Europenele de Tineret. Iar în 2016 am luat medalia de aur”, a spus Incze, studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

”Alerg cu mândrie cu tricolorul pe saltele”

Chiar dacă este considerată ”o fată din Secuime”, Kriszta Incze se simte româncă, și nu ia în calcul să concureze pentru Ungaria. Chiar dacă cei care o cunosc spun că ar fi avut unele probleme cu anumiți oficiali din sportul românesc.

”Mă lupt pentru România. Sunt româncă, până la urmă, m-am născut în România. Da, m-am născut în Sfântu Gheorghe, unde toată lumea vorbește cât de cât ungurește, sau știe măcar câteva cuvinte. În schimb, pe mine nu mă deranjează să mă lupt în culorile României, să mi se cânte imnul. Chiar toți colegii mei, antrenorii, toată lumea mi-a strigat și mi-a numărat ultimele secunde până să fiu campioană. Și, da, am alergat cu mândrie cu tricolorul pe saltele. Să alerg cu tricolorul a fost cel mai mare vis al meu”, a afirmat Kriszta Incze, care a fost aproape de leșin după finala pierdută vineri seară, cu azera Elis Manolova.

România are trei medalii la Campionatul European de lupte 2019 de la București. Kriszta Incze, argint, Andreea Ana, bronz, iar Florin Tița luptă azi pentru aur.

