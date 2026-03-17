Cine este Lorenzo Biliboc de la CFR Cluj

Lorenzo Biliboc (născut pe 22 octombrie 2006) este un tânăr fotbalist român care evoluează în prezent ca extremă (sau atacant) pentru clubul CFR Cluj în SuperLiga României.

Este considerat una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc, având o ascensiune rapidă în sezonul 2025-2026 sub comanda lui Dan Petrescu.

Cariera lui Lorenzo Biliboc

Biliboc s-a format în Italia, trecând prin academiile unor cluburi de prestigiu precum Torino și Juventus Torino. Înainte de a ajunge la CFR Cluj, a evoluat pentru echipele de tineret ale lui Juventus și a fost împrumutat pentru o perioadă la Parma.

S-a alăturat echipei din Gruia în vara anului 2025 (pe 7 iulie), fiind văzut ca un înlocuitor de perspectivă pentru jucătorii cu experiență.

Este cunoscut pentru viteza sa, tehnica individuală și capacitatea de a juca pe ambele flancuri ale atacului (aripă dreapta sau stânga). Specialiștii și presa sportivă l-au poreclit deja noua „perlă” a CFR-ului, evaluarea sa pe piața transferurilor crescând rapid datorită eficienței sale în fața porții.

„Un meci frumos, cum nu prea s-a mai văzut, ca în minutul 4 să fie deja 1-1. Biliboc e un jucător fantastic. Parcă în repriza a doua a jucat mai bine U Cluj, și-au dorit mai mult. Nu am mai ținut mijlocul, asta a fost problema. Biliboc, când a intrat, a adus plusul. Alți jucători, când au intrat ca rezerve, nu au reușit asta. Lotul nostru este mare. Am ajuns de la locul 14 în lupta la titlu”, a declarat Iuliu Mureșan într-un articol pentru GSP.

Performanțele lui Lorenzo Biliboc

În martie 2026, a stabilit un record personal, marcând cel mai rapid gol al sezonului în SuperLigă, înscriind în secunda 59 a derby-ului local împotriva celor de la Universitatea Cluj.

Până la jumătatea lunii martie 2026, a adunat deja 7 goluri în toate competițiile pentru CFR Cluj, devenind un jucător esențial în lupta pentru titlu.

Deși este născut în Italia (la Ivrea sau Torino, conform diferitelor surse) și deține dublă cetățenie, a ales să reprezinte România. A jucat pentru reprezentativele U17 și, mai recent, pentru România U21.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE