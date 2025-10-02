Chiar la începutul lunii octombrie, într-o zi mohorâtă de toamnă, FCSB aduce grupele Europa League la București și speră să obțină o nouă victorie în cea de-a doua competiție europeană intercluburi ca importanță din fotbal.

FCSB – Young Boys se vede la TV în România pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Meciul FCSB – Young Boys se joacă pe 2 octombrie 2025, de la ora 19.45, și va fi transmis de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se văd atât pe Digi Sport, cât și pe Prima Sport.

În prima partidă pe care a disputat-o în grupele Europa League în acest sezon, împotriva celor de la Go Ahead Eagles, formația patronată de Gigi Becali a fost dominată, însă a reușit să câștige cu 1-0, printr-un gol marcat de David Miculescu în minutul 13, din pasa lui Denis Alibec.

Ce meciuri mai are de disputat echipa patronată de Gigi Becali în Europa League

După partida cu Young Boys, care se joacă pe 2 octombrie 2025, de la ora 19.45, și este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, FCSB va mai avea de disputat încă șase meciuri în grupele Europa League, după cum urmează:

23 octombrie 2025: FCSB – Bologna, ora 19.45

6 noiembrie 2025: Basel – FCSB, ora 19.45

27 noiembrie 2025: Steaua Roșie – FCSB, ora 22.00

11 decembrie 2025: FCSB – Feyenoord, ora 22.00

22 ianuarie 2026: Dinamo Zagreb – FCSB, ora 22.00

29 ianuarie 2026: FCSB – Fenerbahce, ora 22.00

