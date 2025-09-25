FCSB a deschis scorul în minutul 13

FCSB a deschis scorul în minutul 13 prin Miculescu, după care echipa olandeză a pus presiune, dar Târnovanu a făcut mai multe intervenții salvatoare, potrivit GSP.

Echipa bucureșteană a început meciul cu o formulă de joc ușor modificată, având pe Alibec în vârf de atac și cuplul Edjouma – Alhassan la mijloc. Încă din primele minute, FCSB a arătat intenții ofensive, cu Alibec și Miculescu testând vigilența portarului advers.

În minutul 13, David Miculescu a înscris golul care avea să aducă victoria, în urma unei centrări a lui Alibec. Cu această reușită, Miculescu a ajuns la 9 goluri în competițiile europene, egalându-l pe Adi Ilie în topul marcatorilor FCSB pe plan continental.

Târnovanu, eroul din poartă

Portarul Ștefan Târnovanu a avut o prestație excelentă, făcând mai multe intervenții decisive, în special în prima repriză.

În a doua parte a jocului, FCSB a adoptat o tactică mai defensivă, mizând pe contraatacuri. Antrenorul a făcut câteva schimbări la pauză, introducându-i pe Radunovici, Tănase și Bârligea. Echipa a reușit să gestioneze inteligent avantajul, deși Go Ahead Eagles a avut câteva ocazii de a egala.

Victorie cu semnificație majoră

Victorie cu semnificație majoră

Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Acest succes în deplasare are o importanță deosebită pentru FCSB, care traversează o perioadă dificilă în campionatul intern. GSP subliniază că victoria reprezintă «un restart general» pentru echipă, oferindu-i «resurse să se reoxigeneze».

Acest rezultat pozitiv ar putea fi un punct de cotitură pentru FCSB în acest sezon, oferind echipei încredere și un impuls necesar pentru viitoarele confruntări, atât în Europa League, cât și în Liga 1.

