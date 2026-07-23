U Cluj și-a început deja aventura europeană în Europa League, competiție din care a fost eliminată la penalty-uri de Dinamo Kiev, după ce ambele meciuri au fost încheiate la egalitate. Însă Universitatea nu a părăsit de tot cupele europene, ci a ajuns în Conference League.

Acum, clujenii dau piept cu norvegienii de la Brann în cel de-al doilea tur preliminar din Conference League. Meciul U Cluj – Brann se joacă la Sfântu Gheorghe, pe stadionul lui Sepsi, pe 23 iulie 2026, de la ora 20.00, și este transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

CFR Cluj și U Cluj se văd pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Cealaltă echipă din Cluj, CFR, își începe parcursul european din turul doi al preliminariilor Conference League, împotriva armenilor de la Alashkert.

CFR Cluj dă piept în Europa cu Alashkert după ce a început sezonul de Liga 1 cu o înfrângere: 1-2 la Galați, împotriva celor de la Oțelul. În timp ce armenii vin după două egaluri obținute cu Yelimay Semey (1-1 și 2-2), în preliminariile Conference League. Ei s-au calificat mai departe la loviturile de departajare.

Și partida Alashkert – CFR Cluj este transmisă în direct de aceleași două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Meciul se joacă pe 23 iulie 2026 și începe la ora 18.00.

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