Pauza de vară a trecut, astfel că piloții se întâlnesc la Zandvoort într-un weekend care îi poate aduce pe Lewis Hamilton și George Russell mai aproape de primul loc sau îl poate îndepărta pe Kimi Andrea Antonelli de rivalii care se află sub el în clasament.

Cu 219 puncte obținute până acum, pilotul italian se află în fruntea clasamentului piloților, fiind urmat de cei doi britanici, care au 169, respectiv 160 de puncte.

Cursa se vede pe Antena 1, calificările sunt pe Antena 3

Marele Premiu din Țările de Jos va avea și o cursă de sprint, astfel că în acest final de săptămână va exista o singură sesiune de antrenamente. Anul trecut, cursa de duminică de la Zandvoort a fost câștigată de Oscar Piastri. Pe poziția a doua s-a clasat Max Verstappen, iar pe locul trei a terminat Isack Hadjar.

Din păcate, în acest an Isack Hadjar nu va concura în Olanda, deoarece are o accidentare la încheietura mâinii, astfel că Liam Lawson va concura pentru Red Bull, iar în mașina Racing Bulls va apărea Yuki Tsunoda.

Programul Marelui Premiu din Țările de Jos 2026

Vineri, 21 august 2026:

antrenament 1: ora 13.30 – AntenaPlay

calificări sprint: ora 17.30 – Antena 3 CNN și AntenaPlay

Sâmbătă, 22 august 2026:

sprint: ora 13.00 – Antena 3 CNN și AntenaPlay

calificări cursă: ora 17.00 – Antena 3 CNN și AntenaPlay

Duminică, 23 august 2026:

cursa: ora 15.45 – Antena 1 și AntenaPlay

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