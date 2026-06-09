Modernizarea complexului marchează începutul unei noi etape pentru una dintre cele mai cunoscute piste din calendarul Formulei 1. Circuitul din Mogyorod, aflat la aproximativ 20 de kilometri de Budapesta și la doar câteva ore de România, a trecut printr-un amplu proces de transformare început în anul 2023, care a inclus modernizarea infrastructurii, extinderea zonelor dedicate spectatorilor și reconstrucția principalelor spații operaționale.

Printre cele mai importante schimbări se numără noua clădire principală, care găzduiește acum 36 de garaje pentru echipe, zone tehnice, un centru media modern, restaurant, spații VIP extinse și noul centru de control al cursei.

Tribune moderne și zone VIP extinse la Hungaroring

Totodată, principala tribună a circuitului a fost complet reconstruită. Noua structură, cu o suprafață de aproximativ 13.000 de metri pătrați, este acoperită și are o capacitate de 10.000 de locuri, oferind condiții moderne pentru spectatori și o experiență mult mai confortabilă în timpul competițiilor.

Noile spații sunt conectate prin tuneluri special amenajate pentru a facilita circulația între zonele destinate organizatorilor, echipelor și publicului. Oficialii Hungaroring spun că noul complex a fost gândit nu doar pentru cursele de Formula 1, ci precum și un centru multifuncțional capabil să găzduiască evenimente pe tot parcursul anului.

Pe lângă competițiile internaționale și testele oficiale, circuitul poate găzdui acum conferințe, evenimente corporate, lansări auto, zile dedicate fanilor și activități pentru publicul larg.

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Redeschiderea a fost marcată printr-un amplu eveniment dedicat comunității, la care au participat mii de persoane. Vizitatorii au avut acces pe circuit, au participat la tururi ghidate, activități interactive și demonstrații dedicate siguranței rutiere și motorsportului.

Interes uriaș pentru Marele Premiu al Ungariei

Hungaroring continuă să fie una dintre cele mai accesibile curse de Formula 1 pentru publicul din România, atât datorită distanței reduse, cât și atmosferei apreciate de fani.

Marele Premiu al Ungariei din acest an va avea loc în perioada 24–26 iulie, iar organizatorii anunță deja un interes ridicat pentru bilete. Potrivit informațiilor, tichetele de acces pentru ziua de duminică sunt deja epuizate, însă mai sunt disponibile locuri pentru sesiunile de vineri și sâmbătă.

Reprezentanții circuitului consideră că renovarea nu reprezintă doar un upgrade estetic și tehnic, ci și o repoziționare a Hungaroringului printre cele mai moderne circuite din lume din punctul de vedere al infrastructurii.

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