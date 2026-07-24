Avertizare RO-Alert emisă în Brăila și Galați

Locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească și să evite zonele expuse.

În mesajul primit pe telefoanele mobile, autoritățile au transmis următoarea avertizare: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min.”

Același mesaj a fost transmis atât în Galați, cât și în Brăila, potrivit Info Braila și ProLider Fm.

Atacuri cu drone în apropierea graniței României

Alerta vine după ce, în cursul nopții, forțele ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), sistemul de supraveghere radar a detectat, imediat după miezul nopții, un grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială a României.

Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT, care a decolat la ora 00:50.

„În cursul nopţii de 23 spre 24 iulie, Federaţia Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ţinte aeriene care evoluau la o distanţă de aproximativ 33 km nord de graniţa fluvială cu România”, a transmis MApN, într-un comunicat, potrivit News.ro.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a emis un mesaj RO-Alert la ora 00.56 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

MApN: Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării a precizat vineri dimineață, anterior noilor alerte emise, că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact la sol ale vreunui vehicul aerian pe teritoriul României.

Cu toate acestea, autoritățile au decis emiterea mesajului RO-Alert ca măsură preventivă, având în vedere apropierea atacurilor de graniță.

Este a doua alertă de acest tip emisă în această săptămână.

Ultimul mesaj RO-Alert a fost transmis joi, 23 iulie, puțin după ora 12:00, după ce sistemele radar au detectat semnale intermitente în apropierea graniței. În urma verificărilor efectuate atunci, autoritățile au anunțat că nu a fost identificată nicio țintă aeriană.

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