Potrivit informațiilor care au apărut deja în spațiul public, Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina vor fi transmise în România atât pe platforma de streagming HBO Max, cât și pe micile ecrane de televiziunile TVR 1, TVR Sport, Eurosport 1 și Eurosport 2.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se văd pe TVR 1, TVR Sport, Eurosport 1, Eurosport 2 și HBO MAX

Astfel, iubitorii sporturilor de iarnă, printre care biatlon, bob, patinaj artistic, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond sau snowboard vor avea de unde să aleagă în momentul în care vor dori să urmărească o competiție.

„3.500 de sportivi din 93 de ţări se vor întrece în diverse probe timp de două săptămâni şi jumătate. 29 de sportivi români s-au calificat și vor concura la 9 discipline. Televiziunea Română va transmite competiţiile Olimpiadei de Iarnă, ediţia 2026”, au anunțat cei de la TVR.

Pentru prima dată în istoria JO de iarnă, ceremonia de deschidere nu va fi concentrată într-un singur loc. Evenimentul principal va avea loc vineri, 6 februarie, de la ora 21:00, pe stadionul San Siro din Milano, iar momentele paralele se vor desfășura simultan în Cortina dAmpezzo, Livigno și Predazzo. Transmisă simultan pe TVR 1 și TVR Sport, ceremonia va fi comentată de Monica Bucur și Cosmin Băleanu.

„Este prima festivitate olimpică pe care o comentez. Profesional, este o mare provocare și o responsabilitate. Va fi un spectacol de trei ore, cu o temă superbă – Armonia. Italia pregătește ceva cu adevărat deosebit”, a declarat Cosmin Băleanu.

Spectacolul, regizat de celebrul Marco Balich, îi va aduce pe scenă pe artiștii internaționali Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino și Sabrina Impacciatore.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, Consiliul de Administrație al Televiziunii Române a aprobat semnarea contractului cu EBU (European Broadcasting Union) în vederea transmiterii Jocurilor Olimpice de iarnă și de vară, din perioada 2026-2032.

Potrivit sursei citate, Societatea Română de Televiziune urmează să plătească către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) suma de aproximativ 3 milioane de euro pentru a putea transmite competiția pe canalele Televiziunii Române.

Suma reprezintă doar licența de transmisie a întrecerilor sportive în România. Acestor costuri li se mai adaugă altele în ceea ce privește un studio în Centrul Media dacă acest lucru va fi solicitat de către TVR, dar și cazări pentru întreaga echipă a televiziunii naționale, plus bilete de avion, diurne și alte cheltuieli cu o justificare ulterioară.

În fiecare zi, TVR 1 și TVR Sport vor aduce publicului informații, reportaje și intervenții de la fața locului. Emisiunea „Ora Olimpică” va fi difuzată de luni până vineri, ora 9:00 pe TVR 1, și la ora 10:00 pe TVR Sport, iar în weekend, în direct, de la ora 11:00.

Grupul Warner Bros. Discovery Romania, cel care deține posturile de televiziune Eurosport, dar și platforma de streaming HBO Max a anunțat prin intermediul unui comunicat că Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cel mai așteptat eveniment sportiv al anului în sporturile de iarnă, pot fi urmărite în perioada 4-22 februarie.

„Competițiile se desfășoară zilnic, de dimineața până seara, cu finale olimpice programate atât în intervalele de maximă audiență, cât și în sesiuni de zi, oferind fanilor oportunitatea de a urmări live momentele decisive ale Jocurilor”, au anunțat cei de la Warner Bros. Discovery Romania.

Programul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Orele afișate reprezintă ora României!

Ziua 1 – sâmbătă, 7 februarie 2026

ora 11.05-13.05: Curling (rundă perechi mixte)

ora 11.30-13.45: Schi acrobatic (calificări slopestyle feminin)

ora 12.30-14.50: Schi alpin (coborâre masculin)

ora 13.10-15.40: Hochei (Germania F – Japonia F)

ora 14.00-15.50: Schi fond (skiatlon feminin 10 km + 10 km)

ora 15.00-17.15: Schi acrobatic (calificări slopestyle masculin)

ora 15.35-17.35: Curling (rundă perechi mixte)

ora 15.40-18.10: Hochei (Suedia F – Italia F)

ora 17.00-18.50: Patinaj viteză (feminin – 3000 m)

ora 17.40-20.10: Hochei (SUA F – Finlanda F)

ora 18.00-20.20: Sanie (individual – manșa 1 și 2)

ora 19.45-22.00: Sărituri cu schiurile (feminin – trambulină mică, individual)

ora 20.05-22.05: Curling (rundă perechi mixte)

ora 20.30-22.05: Snowboarding (finală big air masculin)

ora 20.45-23.55: Patinaj artistic (competiție pe echipe – program scurt masculin, dans liber)

ora 22.10-00.40: Hochei (Elveția F – Canada F)

Ziua 2 – duminică, 8 februarie 2026

ora 10.00-12.00: Snowboarding (calificări masculin și feminin – slalom paralel uriaș)

ora 11.05-13.05: Curling (rundă perechi mixte)

ora 12.30-14.50: Schi alpin (coborâre feminin)

ora 13.30-15.00: Schi fond (skiatlon masculin 10 km + 10 km)

ora 14.00-15.40: Snowboarding (finală masculin și feminin – slalom paralel uriaș)

ora 15.05-16.40: Biatlon (ștafetă mixtă 4×6 km)

ora 15.35-17.35: Curling (rundă perechi mixte)

ora 17.00-19.20: Patinaj viteză (masculin – 5000 m)

ora 17.40-20.10: Hochei (Franța F – Suedia F)

ora 18.00-20.40: Sanie (individual – manșa 3 și 4)

ora 20.05-22.05: Curling (rundă perechi mixte)

ora 20.30-00.05: Patinaj artistic (competiție pe echipe – programe libere: perechi, feminin, masculin)

ora 20.30-22.45: Snowboarding (calificări big air feminin)

ora 22.10-00.40: Hochei (Cehia F – Finlanda F)

Ziua 3 – luni, 9 februarie 2026

ora 11.05-13.05: Curling (rundă perechi mixte)

ora 11.30-14.15: Schi alpin (combinată masculin – coborâre)

ora 13.10-15.40: Hochei (Japonia F – Italia F)

ora 13.30-15.20: Schi acrobatic (finală slopestyle feminin)

ora 15.00-16.20: Schi alpin (combinată masculin – slalom)

ora 17.40-20.10: Hochei (Germania F – Franța F)

ora 18.00-20.20: Sanie (individual feminin – manșa 1 și 2)

ora 18.30-20.05: Patinaj viteză (feminin – 1000 m)

ora 19.05-21.05: Curling (semifinale perechi mixte)

ora 20.00-22.15: Sărituri cu schiurile (masculin – trambulină mică, individual)

ora 20.15-23.55: Patinaj artistic (program scurt – dansuri pe perechi)

ora 20.30-22.05: Snowboarding (finală big air feminin)

ora 21.40-00.10: Hochei (Elveția F – SUA F)

ora 22.10-00.40: Hochei (Canada F – Cehia F)

Ziua 4 – marți, 10 februarie 2026

ora 10.15-11.45: Schi fond (calificări sprint clasic – feminin, masculin)

ora 11.30-13.15: Schi alpin (combinată feminin – coborâre)

ora 11.30-14.15: Short track (calificări și finale – feminin 500 m, masculin 1000 m, ștafetă mixtă)

ora 12.15-13.15: Schi acrobatic (calificări boule masculin, runda 1)

ora 12.45-14.50: Schi fond (finală sprint clasic – feminin, masculin)

ora 13.10-15.40: Hochei (Japonia F – Suedia F)

ora 13.30-15.20: Schi acrobatic (finală slopestyle masculin)

ora 14.30-16.30: Biatlon (proba individuală masculin 20 km)

ora 15.00-16.20: Schi alpin (combinată feminin – slalom)

ora 15.05-17.05: Curling (meci pentru bronz – perechi mixte)

ora 15.15-17.15: Schi acrobatic (calificări boule feminin)

ora 17.40-20.10: Hochei (Italia F – Germania F)

ora 18.00-20.50: Sanie (individual feminin – manșa 3 și 4)

ora 19.05-21.25: Curling (finală perechi mixte)

ora 19.30-23.45: Patinaj artistic (program scurt masculin)

ora 19.45-22.10: Sărituri cu schiurile (echipe mixte)

ora 21.10-23.40: Hochei (Canada F – SUA F)

ora 22.10-00.40: Hochei (Finlanda F – Elveția F)

Ziua 5 – miercuri, 11 februarie 2026

ora 11.00-11.45: Combinată nordică (masculin – trambulină mică – sărituri)

ora 11.30-13.30: Snowboarding (calificări halfpipe feminin)

ora 12.00-12.45: Schi acrobatic (calificări boule feminin, runda 2)

ora 12.30-14.50: Schi alpin (super-G masculin)

ora 14.45-15.35: Combinată nordică (masculin – alergare 10 km)

ora 15.15-17.10: Biatlon (feminin – 15 km individual)

ora 15.15-16.35: Schi acrobatic (finală boule feminin)

ora 17.40-20.10: Hochei (Slovacia – Finlanda)

ora 18.30-21.40: Sanie (dublu masculin și feminin – manșa 1 și 2)

ora 19.30-21.00: Patinaj viteză (masculin – 1000 m)

ora 20.05-23.05: Curling (masculin – runda 1)

ora 20.30-00.10: Patinaj artistic (dansuri libere)

ora 20.30-22.30: Snowboarding (calificări halfpipe masculin)

ora 22.10-00.40: Hochei (Suedia – Italia)

Ziua 6 – joi, 12 februarie 2026

ora 10.05-13.05: Curling (feminin – runda 1)

ora 11.00-11.45: Schi acrobatic (calificări boule masculin, runda 2)

ora 11.00-12.30: Snowboarding (calificări snowboardcross masculin)

ora 12.30-14.50: Schi alpin (super-G feminin)

ora 13.00-14.20: Schi acrobatic (finală boule masculin)

ora 13.10-15.40: Hochei (Elveția – Franța)

ora 14.00-15.55: Schi fond (proba individuală feminină 10 km liber)

ora 14.30-16.10: Snowboarding (finală snowboardcross masculin)

ora 15.05-18.05: Curling (masculin – runda 2)

ora 17.30-19.05: Patinaj viteză (feminin – 5000 m)

ora 17.40-20.10: Hochei (Cehia – Canada)

ora 19.30-20.55: Sanie (ștafetă pe echipe)

ora 20.05-23.05: Curling (feminin – runda 2)

ora 20.30-22.20: Snowboarding (finală halfpipe feminin)

ora 21.15-23.20: Short track (finală feminin – 500 m, masculin – 1000 m)

ora 22.10-00.40: Hochei (Letonia – SUA și Germania – Danemarca)

Ziua 7 – vineri, 13 februarie 2026

ora 10.05-13.05: Curling (masculin – runda 3)

ora 11.00-12.30: Snowboarding (calificări snowboardcross feminin)

ora 13.00-14.55: Schi fond (proba individuală masculin 10 km liber)

ora 13.10-15.40: Hochei (Finlanda – Suedia și Italia – Slovacia)

ora 14.30-16.10: Snowboarding (finală snowboardcross feminin)

ora 15.00-16.40: Biatlon (Masculin – 10 km sprint)

ora 15.05-18.05: Curling (feminin – runda 3)

ora 17.00-19.40: Skeleton (feminin – manșa 1 și 2)

ora 17.00-19.15: Patinaj viteză (masculin – 10 000 m)

ora 17.40-20.10: Hochei (Franța – Cehia și feminin – sferturi de finală)

ora 20.00-00.15: Patinaj artistic (programe libere masculin)

ora 20.05-23.05: Curling (masculin – runda 4)

ora 20.30-23.20: Skeleton (masculin – manșa 3 și 4)

ora 20.30-22.20: Snowboarding (finală halfpipe masculin)

ora 23.10-00.40: Hochei (Canada – Elveția și feminin – sferturi de finală)

Ziua 8 – sâmbătă, 14 februarie 2026

ora 10.05-13.05: Curling (feminin – runda 4)

ora 11.00-13.00: Schi alpin (slalom uriaș masculin – manșa 1)

ora 11.30-13.05: Schi acrobatic (finală boule paralel feminin)

ora 13.00-15.00: Schi fond (ștafetă feminină 4×7,5 km)

ora 13.10-15.40: Hochei (Suedia – Slovacia și Germania – Letonia)

ora 14.30-16.20: Schi alpin (slalom uriaș masculin – manșa 2)

ora 15.00-16.35: Biatlon (feminin – sprint 7,5 km)

ora 15.05-18.05: Curling (masculin – runda 5)

ora 17.00-19.05: Patinaj viteză (feminin – urmărire pe echipe, calificări)

ora 17.00-19.05: Patinaj viteză (masculin – 500 m)

ora 17.40-20.10: Hochei (Finlanda – Italia și feminin – sferturi de finală)

ora 19.45-22.05: Sărituri cu schiurile (masculin – trambulină mare, individual)

ora 20.05-23.05: Curling (feminin – runda 5)

ora 20.30-22.45: Schi acrobatic (calificări big air feminin)

ora 21.15-00.05: Short track (finale (feminin – 1000 m, masculin – 1500 m)

ora 22.10-00.40: Hochei (SUA – Danemarca și feminin – sferturi de finală)

Ziua 9 – duminică, 15 februarie 2026

ora 10.05-13.05: Curling (masculin – runda 6)

ora 11.00-13.00: Schi alpin (slalom uriaș feminin – manșa 1)

ora 11.00-13.50: Bob (monobob feminin – manșa 1 și 2)

ora 11.30-13.05: Schi acrobatic (finală boule paralel masculin)

ora 12.00-13.30: Snowboarding (calificări echipe mixte – snowboardcross)

ora 12.15-13.00: Biatlon (masculin – urmărire 12,5 km)

ora 13.00-15.00: Schi fond (ștafetă masculin 4×7,5 km)

ora 13.10-15.40: Hochei (Elveția – Cehia)

ora 14.30-16.20: Schi alpin (slalom uriaș feminin – manșa 2)

ora 14.30-15.50: Snowboarding (finală echipe mixte – snowboardcross)

ora 15.05-18.05: Curling (feminin – runda 6)

ora 15.45-17.00: Biatlon (feminin – urmărire 10 km)

ora 17.00-19.05: Patinaj viteză (masculin – urmărire pe echipe, calificări)

ora 17.00-19.05: Patinaj viteză (feminin – 500 m)

ora 17.40-20.10: Hochei (Canada – Franța)

ora 19.00-21.00: Skeleton (echipe mixte)

ora 19.45-22.05: Sărituri cu schiurile (feminin – trambulină mare, individual)

ora 20.05-23.05: Curling (masculin – runda 7)

ora 20.10-22.40: Hochei (Danemarca – Letonia)

ora 20.30-22.45: Schi acrobatic (calificări big air masculin)

ora 20.45-23.25: Patinaj artistic (program scurt perechi)

ora 22.10-00.40: Hochei (SUA – Germania)

Ziua 10 – luni, 16 februarie 2026

ora 10.05-13.05: Curling (feminin – runda 7)

ora 11.00-13.00: Schi alpin (slalom masculin – manșa 1)

ora 11.00-14.00: Bob (dublu masculin – manșa 1 și 2)

ora 11.30-13.45: Snowboarding (calificări slopestyle feminin)

ora 12.00-14.15: Short track (finală masculin – 500 m, feminin – 1000 m)

ora 14.30-16.20: Schi alpin (slalom masculin – manșa 2)

ora 15.00-17.15: Snowboarding (calificări slopestyle masculin)

ora 15.05-18.05: Curling (masculin – runda 8)

ora 17.40-20.10: Hochei (feminin – semifinale)

ora 20.00-23.15: Bob (monobob feminin – manșa 3 și 4)

ora 20.00-22.05: Sărituri cu schiurile (masculin – super echipă)

ora 20.05-23.05: Curling (feminin – runda 8)

ora 20.30-22.05: Schi acrobatic (finală big air feminin)

ora 21.00-00.10: Patinaj artistic (program liber perechi)

ora 22.10-00.40: Hochei (feminin – semifinale)

Ziua 11 – marți, 17 februarie 2026

ora 10.05-13.05: Curling (masculin – runda 9)

ora 11.00-11.45: Combinată nordică (sărituri – trambulină mare)

ora 12.00-13.15: Schi acrobatic (calificări sărituri feminin)

ora 13.10-15.40: Hochei (masculin – 2 meciuri de calificare play-off)

ora 14.00-15.50: Snowboarding (finală slopestyle feminin)

ora 14.30-15.45: Schi acrobatic (calificări sărituri masculin)

ora 14.45-15.35: Combinată nordică (alergare 10 km)

ora 15.05-18.05: Curling (feminin – runda 9)

ora 15.30-17.10: Biatlon (ștafetă masculin 4×7,5 km)

ora 15.30-18.25: Patinaj viteză (finală urmărire pe echipe masculin și feminin)

ora 17.40-20.10: Hochei (masculin – calificare play-off)

ora 19.30-23.45: Patinaj artistic (program scurt feminin)

ora 20.00-23.10: Bob (dublu masculin – manșa 3 și 4)

ora 20.05-23.05: Curling (masculin – runda 10)

ora 20.30-22.05: Schi acrobatic (finală big air masculin)

ora 22.10-00.40: Hochei (masculin – calificare play-off)

Ziua 12 – miercuri, 18 februarie 2026

ora 10.05-13.05: Curling (feminin – runda 10)

ora 10.45-11.45: Schi fond (calificări sprint pe echipe – stil liber)

ora 11.00-13.00: Schi alpin (slalom feminin – manșa 1)

ora 12.30-14.05: Schi acrobatic (finală sărituri feminin)

ora 12.45-14.15: Schi fond (finală sprint pe echipe – stil liber)

ora 13.10-15.40: Hochei (masculin – sferturi de finală)

ora 14.00-15.50: Snowboarding (finală slopestyle masculin)

ora 14.30-16.20: Schi alpin (slalom feminin – manșa 2)

ora 15.05-18.05: Curling (masculin – runda 11)

ora 15.10-17.40: Hochei (masculin – sferturi de finală)

ora 15.45-17.20: Biatlon (ștafetă feminină 4×6 km)

ora 17.40-20.10: Hochei (masculin – sferturi de finală)

ora 20.05-23.05: Curling (feminin – runda 11)

ora 21.15-23.05: Short track (finală masculin – 500 m, feminin – ștafetă 3000 m)

ora 22.10-00.40: Hochei (masculin – sferturi de finală)

Ziua 13 – joi, 19 februarie 2026

ora 10.05-13.05: Curling (masculin – runda 12)

ora 10.50-12.10: Schi alpinism (calificări sprint masculin și feminin)

ora 11.00-11.50: Combinată nordică (sprint pe echipe – trambulină mare)

ora 11.30-13.30: Schi acrobatic (calificări halfpipe masculin)

ora 12.30-14.05: Schi acrobatic (finală sărituri masculin)

ora 13.55-15.45: Schi alpinism (finală sprint masculin și feminin)

ora 15.00-16.00: Combinată nordică (sprint pe echipe – alergare 2×7,5 km)

ora 15.05-18.05: Curling (feminin – runda 12)

ora 15.40-18.10: Hochei (feminin – meci pentru bronz)

ora 17.30-19.10: Patinaj viteză (masculin – 1500 m)

ora 20.00-00.15: Patinaj artistic (programe libere feminin)

ora 20.05-23.05: Curling (semifinale masculin)

ora 20.10-23.10: Hochei (feminin – finală)

ora 20.30-22.30: Schi acrobatic (calificări halfpipe feminin)

Ziua 14 – vineri, 20 februarie 2026

ora 11.00-14.00: Bob (dublu feminin – manșa 1 și 2)

ora 11.00-13.30: Schi acrobatic (calificări skicross feminin)

ora 13.00-14.40: Schi acrobatic (finală skicross feminin)

ora 15.05-18.05: Curling (semifinale feminin)

ora 15.15-16.20: Biatlon (masculin – start în masă 15 km)

ora 17.30-19.10: Patinaj viteză (feminin – 1500 m)

ora 17.40-20.10: Hochei (masculin – semifinale)

ora 20.05-23.05: Curling (meci pentru bronz masculin)

ora 20.30-22.20: Schi acrobatic (finală halfpipe masculin)

ora 21.15-23.40: Short track (finală feminin – 1500 m, masculin – ștafetă 5000 m)

ora 22.10-00.40: Hochei (masculin – semifinale)

Ziua 15 – sâmbătă, 21 februarie 2026

ora 11.00-14.00: Bob (bob de 4 – manșa 1 și 2)

ora 11.00-12.30: Schi acrobatic (calificări skicross masculin)

ora 11.45-13.35: Schi acrobatic (finală echipe mixte – sărituri)

ora 12.00-15.05: Schi fond (start în masă masculin – clasic, 50 km)

ora 13.00-14.40: Schi acrobatic (finală skicross masculin)

ora 14.30-15.50: Schi alpinism (finală ștafetă echipe mixte)

ora 15.05-18.05: Curling (meci pentru bronz feminin)

ora 15.15-16.15: Biatlon (Feminin – start în masă 12,5 km)

ora 16.00-19.00: Patinaj viteză (start în masă masculin și feminin)

ora 20.00-23.10: Bob (dublu feminin – manșa 3 și 4)

ora 20.05-23.25: Curling (finală masculin)

ora 20.30-22.20: Schi acrobatic (finală halfpipe feminin)

ora 21.00-23.30: Patinaj artistic (gala demonstrativă)

ora 21.40-00.40: Hochei (meci pentru bronz masculin)

Ziua 16 – duminică, 22 februarie 2026

ora 11.00-14.20: Bob (bob de 4 – manșa 3 și 4)

ora 11.00-14.35: Schi fond (start în masă feminin – clasic, 50 km)

ora 12.05-15.25: Curling (finală feminin)

ora 14.10-17.10: Hochei (finală masculin)

