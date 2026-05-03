Inter are nevoie de un singur punct pentru titlu

Inter este foarte aproape de al 21-lea titlu de campioană a Italiei. Echipa antrenată de Cristi Chivu are nevoie doar de o remiză în meciul cu Parma pentru a deveni matematic campioană. Situația a devenit și mai clară după ce Napoli a terminat la egalitate cu Como, scor 0-0. În urma acestui rezultat, Inter are un avans de nouă puncte față de Napoli, iar formația lui Antonio Conte mai are doar trei meciuri de jucat.

Cristi Chivu poate câștiga titlul chiar pe „Giuseppe Meazza”, în fața propriilor suporteri. Pentru Inter, ar fi o sărbătoare specială, mai ales că nerazzurrii nu au mai celebrat un titlu pe teren propriu, în fața fanilor, de foarte mulți ani.

Chivu joacă împotriva fostei sale echipe

Meciul are și o miză personală pentru Cristi Chivu. Parma este echipa pe care antrenorul român a pregătit-o înainte să ajungă la Inter. Chivu a fost antrenorul Parmei între februarie și iulie 2025, iar atunci a reușit să mențină echipa în Serie A.

Acum, Chivu o întâlnește din postura de antrenor al liderului din Italia. Inter este pe primul loc, cu 79 de puncte după 34 de etape, în timp ce Parma se află la mijlocul clasamentului, cu 42 de puncte.

Parma vine însă după două victorii consecutive în campionat, ambele fără gol primit, 1-0 cu Udinese și 1-0 cu Pisa. Echipa antrenată de Carlos Cuesta și-a asigurat deja rămânerea în Serie A.

Ce a spus Cristi Chivu înaintea meciului

Cristi Chivu a încercat să transmită calm înaintea meciului care îi poate aduce titlul în Italia. Antrenorul român a spus că nu vrea să se lase copleșit de emoții și că obiectivul este să pregătească bine partida.

„Nu mă gândesc la emoții. Trebuie să mă pregătesc pentru meci cât mai bine pot și să ofer motivația potrivită”, a declarat Chivu, conform GSP.

Tehnicianul român a vorbit și despre importanța momentului pentru Inter.

„Este visul nostru. A început acum nouă luni. Mă gândesc să duc acasă unul dintre obiectivele sezonului. Trebuie să transmit seninătate și ambiție, dar și dorință și atitudinea potrivită. Restul nu contează”, a mai spus Chivu.

Echipele probabile pentru Inter – Parma

Potrivit GSP, Inter ar putea începe meciul cu Sommer în poartă, Bisseck, Akanji și Bastoni în apărare, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan și Dimarco la mijloc, iar în atac cu Thuram și Lautaro Martinez.

Parma ar putea răspunde cu Suzuki, Circati, Troilo, Ndiaye, Delprato, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabe, Valeri, Strefezza și Pellegrino.

În tur, Inter a câștigat cu 2-0 în fața Parmei, prin golurile marcate de Federico Dimarco și Marcus Thuram.

Meciul Inter – Parma se joacă duminică, de la ora 21.45, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, și va fi transmis la TV în România pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

