În turul din Bulgaria, Levski Sofia s-a impus cu 1-0, astfel că Universitatea Craiova trebuie să învingă la o diferență de două goluri pentru a trece mai departe. În cazul în care se impune la diferență de doar un gol, meciul va ajunge în prelungiri.

Universitatea Craiova începuse bine acest sezon, cu patru victorii, reușind totodată să pună mâna și pe Supercupa României, însă apoi a fost învinsă de Levski Sofia (0-1) și de Dinamo București (1-5).

Universitatea Craiova – Levski Sofia se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Meciul retur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, disputat în Bănie, se vede miercuri, 29 iulie 2026, de la ora 20.30, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Aceste posturi TV au transmis și partida tur.

Leii din Bănie speră să depășească perioada nefastă prin care trec de o săptămână și să reușească să se califice în cel de-al treilea tur din Liga Campionilor.

În cazul în care va reuși să treacă de Levski Sofia, Universitatea Craiova va da piept cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan). În tur, ciprioții au câștigat cu 1-0.

Dacă nu se califică mai departe în Champions League, echipa din România va merge în preliminariile Europa League, unde va întâlni echipa pierzătoare dintre Sabah (Azerbaijan) și KuPS (Finlanda). În meciul tur, azerii au câștigat cu 1-0.

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