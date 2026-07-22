Meciul tur Levski Sofia – Universitatea Craiova se joacă miercuri, 22 iulie 2026, de la ora 20.30, și are loc în capitala Bulgariei.

Universitatea Craiova vine după patru victorii consecutive: a învins UTA în campionat, a câștigat cu Universitatea Cluj în Supercupa României și i-a bătut pe cei de la Vitebsk în ambele meciuri din preliminariile Ligii Campionilor.

Partida din Bulgaria dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova are loc miercuri, 22 iulie 2026, de la ora 20.30, și este transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Levski Sofia – Universitatea Craiova se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Levski Sofia s-a calificat în cel de-al doilea tur din Champions League după ce a trecut de Borac Banja Luka.

În cazul în care Universitatea Craiova va trece de bulgari, va da piept în turul următor din Liga Campionilor cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan).

Dacă pierde dubla cu Levski Sofia, echipa din România va merge în preliminariile Europa League, unde va întâlni echipa pierzătoare dintre Sabah (Azerbaijan) și KuPS (Finlanda).

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