UPDATE ora 14.00. Cluburile Atletico Madrid şi Inter Milano şi-au anunţat miercuri, 21 aprilie, retragerea din Super Liga Europei, alăturându-se astfel celor şase grupări din prima ligă engleză care au făcut acest pas în cursul serii de marţi, a informat Agerpres.

Primul dintre cluburile care au abandonat proiectul a fost Manchester City, actualul lider din Premier League, urmat apoi de FC Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur şi Arsenal Londra.

Ultima grupare engleză care a renunţat la Super Ligă a fost Chelsea Londra. De altfel, la meciul de campioant cu Brighton, de marți, 20 aprilie, suporterii „albaștrilor” au protestat în jurul arenei Stamford Bridge și au întârziat starul partidei cu 20 de minute, după ce autocarul echipe a fost blocat în mulțime.

După anunţurile făcute de cele şase cluburi engleze, au mai rămas angajate în Super Ligă trei cluburi din Spania, Real Madrid, FC Barcelona şi Atletico Madrid, precum şi trei din Italia, Juventus Torino, Inter Milano şi AC Milan. Catalanii, Atletico Madrid și cele două echipe din Milano ar fi tentată și ele să renunțe.

„În ciuda anunțului retragerii cluburilor din Anglia, forțate să ia o asemenea decizie de presiunea pusă pe ele, suntem convinși că propunerea este pe deplin aliniată regulilor europene, așa cum a fost demonstrat astăzi de o decizie a curții, de a apără Super Liga de acțiunile terților”, a transmis boardul Super Ligii, într-un comunicat emis în noaptea de marți spre miercuri.

Având în vedere circumstanțele actuale, vom parcurge pașii necesari pentru a restructura proiectul, mereu având în vedere scopul de a le oferi fanilor cea mai bună experiență posibilă și, în același timp, de a mări plățile care revin întregii comunități a fotbalului. Comunicat ESL:

12 dintre cele mai importante cluburi din Europa au oficializat luni, 19 aprilie, lansarea Super Ligii, o competiţie privată concurentă actualei Ligi a Campionilor.

În afara suporterilor și chiar a antrenorilor echipelor implicate, publicaţiile sportive europene au acordat spaţii largi proiectului Super Ligii Europei și s-au împotriva iniţiativei celor 12 mari cluburi.

