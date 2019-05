Condițiile lui Edi Iordănescu pentru Gigi Becali. ”Autoritate tehnico-tactică totală, implicare în selecție, controlul vestiarului”

”În momentul când voi pleca de la Mediaș, dacă se va întâmpla, voi lua în calcul doar o ofertă în care autoritatea mea tehnico-tactică va fi totală, unde voi avea un mediu propice succesului, susținere necondiționată, implicare în selecție, protecția muncii mele și controlul vestiarului”, a scris Edi Iordănescu pe pagina lui de facebook.

”Nu am negociat cu absolut nimeni. Sunt în prezent managerul lui Gaz Metan Mediaș, mai am 4 etape foarte importante de campionat și încă un an de contract. Îmi doresc continuitate, însă e adevărat că doar în anumite condiții, pentru a produce performanță.

Pentru mine Clubul Gaz Metan ca entitate, echipă, fotbaliștii, au prioritate. În momentul când voi pleca de la Mediaș, dacă se va întâmpla, voi lua în calcul doar o ofertă în care autoritatea mea tehnico-tactică va fi totală, unde voi avea un mediu propice succesului, susținere necondiționată, implicare în selecție, protecția muncii mele și controlul vestiarului. Acesta este stilul meu, îl cunoașteti deja cu toții, sunt principiile și valorile omului și antrenorului E. Iordănescu!”, a explicat antrenorul de 40 de ani.



Gigi Becali i-a transmis următorul mesaj lui Edi Iordănescu: ”Va avea cea mai mare libertate, doar că eu fac transferurile!”.

Citește și: „Sicriul”, mașina de serviciu a polițiștilor. Moartea a doi agenți de la Postulul de Poliţie Transporturi Navale din Hârşova a fost un semnal de alarmă tras Ministerului de Interne încă de acum 4 ani

Citește mai multe despre Edi Iordanescu, Gigi Becali și oferta pe Libertatea.