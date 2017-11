Constantin Budescu nu este fan Hagi: ”L-aș alege pe Totti. Îmi place foarte mult de el”. Mijlocașul liderului Ligii 1, FCSB, a răspuns la 10 întrebări puse de fanii echipei naționale prin intermediul FRF TV.

Cum te-ai simțit la prima selecție?

Am fost foarte emoționat și în același timp foarte bucuros. Îmi doream să ajung la echipa națională, așa cum își dorește orice jucător și mă bucur că sunt în continuare aici.

Ți-ai sfătui copilul să se apuce de fotbal?

Da, este un sport foarte frumos, dar dacă nu o să placă, n-am să-l oblig.

Care a fost cel mai greu moment din cariera ta și cum ai reușit să treci peste el?

Cel mai greu moment a fost când m-am accidentat în China și a trebuit să fac o pauză destul de lungă. Nu am prea jucat și mi-a fost foarte greu să revin. Am revenit în țară, am făcut tratament două luni, după care mi-am revenit.

Care a fost cel mai emoționant moment din cariera ta?

Probabil, cel mai emoționant moment a fost când am marcat două goluri în Feroe și am obținut calificarea la Campionatul European.

Dacă ai putea să-ți alegi un fotbalist care nu mai e în activitate, ca și coechipier, pe cine ai alege și de ce?

L-aș alege pe Francesco Totti. Îmi place foarte mult de el, chiar îl simpatizam când juca. Am și avut ocazia să joc contra lui și, zic eu, a fost un fotbalist extraordinar.



Dacă nu ai făcut fotbal în ce domeniu ți-ar fi plăcut să activezi? Sau în cel alt sport?

Probabil, tot ceva legat de sport. Mi-ar fi plăcut să practic tenis de câmp.

Nominalizează două persoane cărora le mulțumești pentru ceea ce ești în fotbalul românesc?

Îi mulțumesc profesorului meu, care mi-a fost alături de la juniori, Gheorghe Roșu. M-a ajutat foarte mult și m-a îndrumat către fotbal. Apoi soției și familiei.