Constantina Diță, la Liberty Marathon. Cursa se aleargă pe 2 iunie, la Timișoara. Singura campioană olimpică la maraton a României se alătură Liberty Marathon, eveniment organizat de UVT. Pe 2 iunie, la Timișoara se aleargă maratonul libertății.

Constantina Diță, singura campioană olimpică la maraton a României, se alătură Liberty Marathon, evenimentul care își propune să pună Timișoara pe harta internațională a evenimentelor de alergare pe distanțe lungi.

Constantina Diță este cu siguranță una dintre cele mai de succes sportive din România, specializată în maraton și semimaraton. În 2008, la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing, a câștigat medalia de aur la proba de maraton, devenind un simbol național al anduranței și voinței. Palmaresul doamnei Diță este impresionant, cu numeroase medalii la curse de maraton renumite în lume, precum: Chicago, Londra, New York, Beijing, Tokio etc. A câștigat maratonul de la Chicago cu un record personal de 2 ore 21 minute 29 de secunde și de două ori a încheiat pe locul II. A alergat maratonul de la Londra 11 ani la rând, unde de 5 ori a reușit să urce pe podium. Astăzi deține încă recordurile naționale în probele de 20km, Semimaraton și Maraton.

„Mă alătur cu bucurie acestui eveniment unic în România. Inițiativa Universității de Vest de a organiza un maraton mi se pare un pas important pentru sportul românesc. Susținem prin acest eveniment libertatea de mișcare, sănătatea, condiția fizică, excelența prin sport la orice categorie de vârstă. Amatori sau profesioniști, cu toții vor avea ocazia să experimenteze plăcerea de a alerga liber și de a-și depăși limitele. Faptul că pe acest traseu vom descoperi cu toții orașul Timișoara e un câștig în plus pentru participanți. Ne vedem pe 2 iunie la Liberty Marathon!”, a declarat Constantina Diță.

Organizat de Universitatea de Vest, simbol al libertății individuale și al alegerilor care ne fac unici, maratonul Timișoarei va debuta pe 2 iunie, sub sloganul Running Starts Inside. Orice luptă se poartă mai întâi cu mintea. Înscrierile au început deja pe www.libertymarathon.uvt.ro și sunt deschise tuturor celor care întrunesc o serie de condiții minime, în funcție de tipul de cursă ales.

„Ne bucurăm să avem alături de noi în acest eveniment o adevărată campioană. Ne mândrim cu valorile naționale și le vrem aproape în tot ceea ce facem. Am inițiat Liberty Marathon în contextul în care promovăm ori de câte ori putem un stil de viață sănătos, mișcarea, sportul. Având în vedere ‹‹istoricul›› nostru în domeniu, era firesc să ajungem să organizăm acest eveniment, care va fi ceva inedit pentru Timișoara. Trebuie subliniat faptul că este o experiență în premieră pentru o universitate românească”, spune prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara.

Traseul, complet închis și izolat de traficul pietonilor și vehiculelor, se desfășoară pe o buclă cu lungimea de 4.2 km ce pornește din inima orașului, în fața Universității de Vest din Timișoara. Evenimentul sportiv va fi și o ocazie oportună pentru cei mai puțin familiarizați cu orașul de a descoperi obiectivele sale istorice și turistice. Harta completă a traseului poate fi consultată pe site-ul maratonului.

Liberty Marathon este o inițiativă a Universității de Vest din Timișoara în parteneriat cu compania Cisco și se adresează oricărei grupe de vârstă, cu niveluri diferite de pregătire și rezistență. Lungimile de cursă cronometrate din cadrul competiției, standard la nivel internațional, vor fi:

Liberty Marathon: 42 km, timp limită 6 ore. Premiul 1, în valoare de 2500 RON, premiul 2, în valoare de 1000 RON și premiul 3, în valoare de 600 RON.

Semi-maraton: 21 km, timp limită 3 ore. Premiul 1, în valoare de 1500 RON, premiul 2, în valoare de 700 RON și premiul 3, în valoare de 500 RON.

Cros: 8,4 km, timp limită 1 oră și 10 minute. Premiul 1, în valoare de 1000 RON, premiul 2, în valoare de 500 RON și premiul 3, în valoare de 300 RON.



8,4 km, timp limită 1 oră și 10 minute. Premiul 1, în valoare de 1000 RON, premiul 2, în valoare de 500 RON și premiul 3, în valoare de 300 RON.

Valoarea totală a premiilor va fi de 30.000 lei, fiind acordate atât pentru masculin, cât și pentru feminin.

Categoriile necronometrate, necompetiționale, vor oferi multe premii de încurajare participanților în următoarele curse: Family: 4.2km, respectiv Kids. Timișorenii și cei care vor veni din alte zone sunt încurajați de organizatori să se înscrie pentru a-și testa rezistența și voința, după verificarea prealabilă pe site a condițiilor minime de participare.

Contribuția de participare pornește de la 30 RON și ajunge la 140 RON pentru înscrieri după data de 3 mai, pentru cursa principală. Plata se poate face online, mai multe detalii regăsindu-se pe site-ul evenimentului.

Pachetul de participare va include numărul de concurs, chipul electronic pentru înregistrarea timpului, tricoul oficial, medalia de finisher după terminarea cursei. Participanții vor avea acces la punctele de reîmprospătare cu apă, băuturi energizante, fructe și la asistență medicală în punctele-cheie ale traseului.

Obiectivul pe termen mediu al Liberty Marathon este ca în anul 2021, când Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii, maratonul să devină un eveniment internațional de referință pentru iubitorii acestui sport. Mai mult, Liberty Marathon își propune recunoașterea și acreditarea de către AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) și IAAF (International Association of Athletics Federations). Astfel, Timișoara va adăuga un vector pozitiv de imagine brandului de oraș și implicit brandului de țară, prin energia și entuziasmul participanților din întreaga lume.

Toate condițiile de participare, detalii despre curse și înscrieri sunt disponibile online, pe www.libertymarathon.uvt.ro.