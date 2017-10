Cornel Șfaițer ar putea veni șef la Dinamo: ”Am discutat cu Negoiță. Orice e posibil. Am rețeta ca echipa să reușească”.

discuții și nume vehiculate Dinamo se zbate în mediocritate – în acest sezon luptă din nou din răsputeri pentru un loc în play-off -, dar, în ciuda numeroaselor, clubul suferă din cauza unui vid de putere.

Dinamo a funcționat pe sistem „low-cost”. Ionuț Negoiță n-are resurse financiare să se bată cu oponenții. Ani la rând,Cornel Șfaițer, președintele de la FC Botoșani, a recunoscut că a discutat cu Ionuț Negoiță despre eventualitatea venirii la Dinamo, dar n-a specificat clar dacă vrea să vină ca patron sau ca președinte.

Cornel Șfaițer ar putea veni șef la Dinamo: „Am suferit pentru acest club”

„Știe toată lumea că de mic sunt dinamovist, am amintiri frumoase legate de acest club. Am suferit pentru el. Când Botoșani era în Liga a 2-a eram foarte atașat de Dinamo. Plecam în toate deplasările în cupele europene. M-am mai detașat în ultimii 4 ani, de când a venit domnul Negoiță.

GSP.RO Pentru că a promovat FC Botoșani și nu am mai avut timp de asta. Totuși, în meciurile directe cu Dinamo am reușit lucruri extraordinare”, a zis Cornel Șfaițer pentru

„Dinamo e o provocare pentru oricine. Dar știți cum e, sunt 20 de ani de Botoșani, multă muncă la mijloc, am făcut o echipă extraordinară aici împreună cu colegii mei. Am făcut o echipă competitivă. Nu e ușor!

Am discutat cu domnul Negoiță, a rămas să mai discutăm, orice e posibil. O să mai avem discuții! Am vorbit, dar vom vedea. La Dinamo e nevoie de o strategie bine pusă la punct, una sănătoasă, cu mult echilibru și răbdare.

E de felicitat domnul Negoiță pentru că a redresat acest club. Altfel am fi avut parte de un Rapid 2. A salvat un brand extraordinar. Am încredere că Dinamo poate reveni acolo unde îi este locul, echipa care să se bată la titlu.

Potențial există, e un mare brand, vine și noul stadion, o să fie o emulație extraordinară. Sunt mulți dinamoviști, sunt toate condițiile pentru ca acest club să reușească”, a mai precizat Șfaițer.

Moldoveanul știe „ingredientele”: Trebuie să fim atenți la jucătorii care merită să îmbrace acel tricou”

„Am rețeta pentru ca Dinamo să reușească. O știu! Se poate! Dar trebuie bine pus la punct totul la început de drum. Apoi e nevoie de seriozitate, de multă muncă. Nu ai cum să nu reușești. Eu tot ce am reușit în fotbal, și o pot spune oamenii care mă cunosc, am făcut muncind foarte mult, cu mult atașament și implicare. Așa am reușit!

E adevărat că Dinamo e altceva față de Botoșani, dar acolo e loc de mult mai bine. Vom vedea ce se va concretiza, nu e ușor de luat o decizie. Nu ne jucăm. La Dinamo se vor multe într-un timp scurt.

Trebuie bine configurat lotul, trebuie să fim foarte atenți la jucătorii care merită să îmbrace acel tricou. E nevoie de jucători care-și dau viața.

În plus trebuie bine selecționați jucătorii străini. E nevoie de un număr mic de jucători străini, dar cu o calitate deosebită care să poată face față. Dinamo a avut succes când a avut băieți devotați și mulți români.

La fel și la Steaua. Rețeta cu jucătorii străini merge doar la CFR. În final trebuie să spun că Dinamo e o provocare. Să vedem ce va fi!”, a mai spus Șfaițer.