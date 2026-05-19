Răspunsul vine de la sociologul Mircea Comșa de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care, împreună cu casa de sondare Metro Media Transilvania, a pus două întrebări în cadrul unei cercetări naționale desfășurată telefonic (CATI), pe un eșantion de 2.000 de respondenți cu o marjă de eroare de +/-3%.

Sondaj: Ar intra Marcel Ciolacu în turul 2 cu Călin Georgescu, dacă alegerile prezidențiale ar avea loc acum? Cum ar vota românii în 2026
Sociologul Mircea Comșa de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Foto: socasis.ubbcluj.ro

Două întrebări adresate respondenților

Întrebarea 1 a fost: „Din diferite motive, doar jumătate dintre alegători au votat la turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2024. Dumneavoastră ați votat? Dacă da, cu cine ați votat?“. Potrivit sociologului, premisa că „jumătate au votat” e inclusă în text pentru a reduce măcar parțial efectul dezirabilității sociale – tendința unor alegători de a declara că au votat chiar dacă nu au făcut-o.

Întrebarea 2 a fost: „Uneori oamenii regretă că au votat sau că nu au votat pentru un anumit candidat. Dacă ați putea să vă întoarceți în timp la momentul turului 1 din 2024, cu cine ați vota?“

Pe baza răspunsurilor la aceste două întrebări și a rezultatelor oficiale, a fost calculat rezultatul posibil al turului 1 în trei scenarii:

*Voturi valide – doar respondenții care indică azi un candidat.

*Voturi valide + 33% din NȘ/NR (nu știu/nu răspund) asociate candidatului respectiv o alocare parțială a celor care nu știu sau nu răspund (NȘ/NR), presupunând că o treime din nedecișii unui candidat ar vota totuși pentru el.

*Voturi valide + 50% din NȘ/NR asociate candidatului respectiv – aceeași logică, cu o alocare mai generoasă.

Ierarhia se menține, cu mici diferențe

Analiza răspunsurilor arată că, în oricare din cele trei scenarii, ierarhia rezultată în urma scrutinului anulat de Curtea Constituțională s-ar păstra, cu mici diferențe, în prezent.

Astfel, în varianta „voturi valide”:

– Călin Georgescu câștigă +1,2% față de rezultatul oficial oficial (24,2% vs 23,0%);

– Elena Lasconi câștigă +0,8% (20,0% vs 19,2%);

– George Simion câștigă +1,1% (15,0% vs 13,9%);

– Marcel Ciolacu pierde -1,1% (18,1% vs 19,2%);

– Nicolae Ciucă pierde -0,9% (7,9% vs 8,8%).

În cazul variantei +33% din NȘ/NR – „diferențele față de scenariul voturi valide se netezesc ușor pentru toți candidații, dar direcțiile rămân aceleași”, iar în ipoteza +50% din NȘ/NR – „diferența față de primul scenariu rămâne sub 1% pentru toți candidații”.

„Indiferent de scenariu, Călin Georgescu rămâne pe primul loc (23,5-24,2%), Elena Lasconi pe locul 2 (19,5-20,0%), iar Călin Georgescu și George Simion înregistrează cele mai mari creșteri în puncte procentuale față de rezultatul oficial. Ierarhia și calificarea în turul 2 nu se schimbă”, este concluzia la care a ajuns prof. Mircea Comșa.

Sondaj: Ar intra Marcel Ciolacu în turul 2 cu Călin Georgescu, dacă alegerile prezidențiale ar avea loc acum? Cum ar vota românii în 2026
Rezultatul oficial vs. rezultatul de azi

Alte concluzii ale sondajului:

*Electoratul lui George Simion este cel mai stabil: 94,5% dintre cei care l-au votat în T1 2024 și-ar menține votul azi – cea mai mare rată de fidelitate dintre toți candidații. Un scor atât de mare se poate explica parțial și prin faptul că votanții lui George Simion din 2024 erau deja mai degrabă votanți fideli ca urmare a migrării unei părți a votanților inițiali spre Călin Georgescu.

*Electoratul lui Nicolae Ciucă este cel mai instabil: Doar 55,8% și-ar menține votul. Aproape jumătate ar alege altceva: 15,9% ar vota cu un alt candidat minor, 5,4% ar migra la George Simion, iar 17,2% nu știu sau nu răspund ce ar face azi.

*Cel mai mare flux inter-candidați: de la Călin Georgescu la George Simion – 9,3% dintre votanții lui Călin Georgescu ar vota azi George Simion – cel mai mare transfer direct între doi candidați din întreg tabelul (aproximativ 165.000 de persoane).

Sondaj: Ar intra Marcel Ciolacu în turul 2 cu Călin Georgescu, dacă alegerile prezidențiale ar avea loc acum? Cum ar vota românii în 2026
Distribuția procentuală și estimările în valori absolute (mii) a raportului dintre votul de azi și votul din noiembrie 2024

„Georgescu nu a fost o anomalie”

„Dincolo de fluxurile intercandidați, stabilitatea votului este probabil concluzia majoră. Faptul că, la nivel macro, diferențele dintre rezultatul oficial și cel de azi sunt atât de mici (în limitele marjei de eroare) și că ierarhia top-2 rămâne absolut neschimbată ne indică un lucru esențial: rezultatul din noiembrie 2024 nu a fost un simplu «accident», o anomalie sau un capriciu emoțional de moment. 

Deși succesul lui Călin Georgescu a fost catalizat de un context extrem de favorabil – nemulțumire generalizată cu privire la clasa politică, slăbiciunea evidentă a ofertei electorale tradiționale și o campanie online fără precedent (susținută de o finanțare netransparentă) -, el s-a aflat pur și simplu la locul și momentul potrivit pentru a răspunde unei nevoi fundamentale a electoratului. 

Stabilitatea de azi a intențiilor de vot ne arată că instrumentele atipice de campanie doar au făcut vizibil un clivaj social profund, deja format. Faptul că electoratul nu s-a răzgândit și opțiunea a fost menținută la un an și jumătate distanță demonstrează că starea profundă de nemulțumire din societate nu a dispărut deloc. Votul din 2024 a reprezentat mai degrabă o reconfigurare durabilă decât un fenomen izolat”, afirmă Mircea Comșa într-o analiză publicată pe blogul „Doar un grafic să-ți mai spun”.

Potrivit acestuia, fidelitatea remarcabilă a electoratului, mai ales în cazul lui Călin Georgescu, în pofida tuturor dezvăluirilor apărute ulterior în spațiul public despre netransparența și posibila ilegalitate a campaniei sale, este, cel mai probabil, rezultatul a trei mecanisme complementare: 

 *consumul media fragmentat (bulele informaționale): o parte semnificativă a acestui electorat se informează exclusiv din surse alternative, astfel că dezvăluirile din presa mainstream pur și simplu nu au ajuns la ei. 

*respingerea sursei: chiar și atunci când informația le-a parvenit, nivelul uriaș de neîncredere în instituții și în mass-media a făcut ca ea să fie considerată o manipulare a establishmentului, prea puțin credibilă sau relevantă pentru a le schimba decizia. 

*efectul de victimizare: anularea turului 2 a fost privită de o mare parte a acestui electorat ca o decizie profund nedreaptă, un abuz îndreptat împotriva „președintelui ales”. Această acțiune a statului nu le-a zdruncinat încrederea, ci dimpotrivă, le-a validat narațiunea anti-sistem, transformând menținerea opțiunii inițiale de vot într-un act de sfidare și rezistență, afirmă sociologul.

Sociologul mai afirmă că rezultatele sondajului au anumite limitări, având în vedere că, deși eșantionul total a fost de 2.000 de cazuri, doar aproximativ 1.200 au răspuns la întrebările de vot, iar în jur de 1.000 au indicat un candidat. Datele au fost preluate în luna aprilie 2026 și, astfel, nu conțin o posibilă influență a moțiunii de cenzură la adresa Guvernului Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Toni2 19.05.2026, 19:30

Acești doi intruși politruci de cea mai joasă speță nu merită nici un vot, unul este spion bolșevic iar al doilea este incompetent și șobolan care a făcut praf bugetul țării carva fost premier funcție un care nu trebuia să ajungă niciodată, cel mai slab premier sub istoria României si ***.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Viva.ro
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.RO
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Răsturnare de situație la PRO TV! Ce a făcut Dumbo cu cei 150.000 € imediat după ce a câștigat finala „Desafio”
Tvmania.ro
Răsturnare de situație la PRO TV! Ce a făcut Dumbo cu cei 150.000 € imediat după ce a câștigat finala „Desafio”

Alte știri

Situație de urgență la Ministerul Sănătății, înaintea negocierilor finale de la Bruxelles cu șefa PNRR. România mai are de atras 10 miliarde de euro
Știri România 23:30
Situație de urgență la Ministerul Sănătății, înaintea negocierilor finale de la Bruxelles cu șefa PNRR. România mai are de atras 10 miliarde de euro
Programul Rabla continuă în 2026 cu un buget majorat cu 100 de milioane de lei: „Are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie”
Știri România 22:45
Programul Rabla continuă în 2026 cu un buget majorat cu 100 de milioane de lei: „Are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie”
Parteneri
Eşec pentru Kremlin la Beijing: Putin a plecat fără acordul vital pentru gazele rusești și a anulat conferința de presă
Adevarul.ro
Eşec pentru Kremlin la Beijing: Putin a plecat fără acordul vital pentru gazele rusești și a anulat conferința de presă
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden. A sabotat sau nu Republica Moldova România la Eurovision 2026?/ Care au fost marii absenți de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea?
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea- Monden. A sabotat sau nu Republica Moldova România la Eurovision 2026?/ Care au fost marii absenți de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea?
Câți bani a primit Vladimir Drăghia de la PRO TV pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Sumă mai mare decât a lui Valentin Tănase
Stiri Mondene 17:04
Câți bani a primit Vladimir Drăghia de la PRO TV pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Sumă mai mare decât a lui Valentin Tănase
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
ObservatorNews.ro
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Mediafax.ro
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Mediafax.ro
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Octav, un tată și cunoscut om de afaceri din Galați, s-a stins la doar 39 de ani: „Timpul nu a fost de partea ta”
KanalD.ro
Octav, un tată și cunoscut om de afaceri din Galați, s-a stins la doar 39 de ani: „Timpul nu a fost de partea ta”

Politic

Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată propria fiică după ce i-a vândut fictiv un conac și ea l-a vândut mai departe
Politică 22:44
Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată propria fiică după ce i-a vândut fictiv un conac și ea l-a vândut mai departe
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
Politică 22:15
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
Parteneri
Iașul imobiliar, prins între prețuri tot mai mari și cumpărători tot mai prudenți. Cum arată piața rezidențială în 2026?
ZiaruldeIasi.ro
Iașul imobiliar, prins între prețuri tot mai mari și cumpărători tot mai prudenți. Cum arată piața rezidențială în 2026?
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii
Fanatik.ro
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)