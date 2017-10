Cosmin Contra, răgușit, ne dă speranțe pentru calificarea la Euro 2020. Noul selecționer a terminat răgușit meciul său de debut pe banca naționalei României, 3-1, la Ploiești, cu reprezentativa Kazahstanului.

”Dacă continuăm așa și ne îmbunătățim momentele de relaxare suntem pe drumul cel bun. Am rămas fără voce încă din minutul 30, pentru că am țipat mult la jucători, nu voiam să-i las să se relaxeze. Sunt bucuros pentru victorie, pentru evoluția jucătorilor, pentru atitudine. În a doua repriză au fost ceva momente de relaxare, dar sunt foarte mulțumit. Nu-mi place doar că am primit acel gol pe final”, a spus Contra.

Selecționerul se bucură și pentru golurile marcate de Budescu și de Keșeru.

”Mă bucur pentru Budi, mă bucur pentru Keșeru, m-ar fi bucurat să marcheze și Florin Andone, dar n-a fost să fie acum. Revenind la Budescu, l-am văzut cum s-a comportat la antrenamente și de aceea a jucat din primul minut, dar mi-a plăcut agresivitatea jucătorilor în general”, a mai spus Contra.

Accidentarea lui Pintilii i-a dat planurile peste cap lui Contra: ”Voiam să-l bag pe Stanciu în partea a doua, dar odată cu accidentarea lui Pintilii am schimbat totul”.

Chestionat la conferința de presă dacă nu cumva Budescu merită să îmbrace tricoul cu numărul 10, pe care l-a avut Grozav acum, Contra a replicat:

”Budi a avut o evoluție bună și datorită coechipierilor. E pe drumul cel bun, trebuie să aibă continuitaten și să fie din ce în ce mai bun la echipa națională. Numărul 10? Nu știu, nu și la asta, important este că atât el, cât și Grozav, dar și ceilalți au făcut un meci foarte bun.”

Claudiu Keșeru: ”E semn bun că a trăit meciul la intensitate. Ne bucurăm că a debutat cu dreptul. Sunt bucuros că am revenit, îmi doream acest lucru. Am jucat cu nerv, cu determinare. Domnul Contra ne-a transmis să jucăm cu inima. Nu mi-au făcut plăcere declarațiile domnului Daum la adresa mea. Eu am venit mereu cu inima, dar sunt meciuri când mingea nu vrea să intre în poartă. Avem mai mulți brazilieni în națională. Avem jucători de calitate, mai multe nu pot comenta declarațiile domnului Daum. Trebuie să o luăm de la capăt convinși că avem toate calitățile să ne calificăm la Euro 2020”.

Constantin Budescu: ”Mă bucur că am marcat. Mă bucur că am practicat un joc bun, spectaculos și că am obținut o victorie. Nu am jucat să demonstrez nimic. Am spus că de câte ori voi fi chemat, voi veni cu plăcere.

M-am simțit bine, mă bucur că m-au aplaudat. Au venit foarte mulți prieteni în tribune. Sper să sudăm o echipă și să obținem rezultate mai bune pe viitor.

E o atmosferă bună cu Contra, ne bucurăm că l-am ajutat și i-am oferit o victorie. Calificarea e jucată, dar mergem în Danemarca la victorie”.

Ovidiu Hoban: ”Mă bucur pentru Contra, merită să debuteze cu o victorie. Un antrenor nou, vine cu ceva nou. Cred că s-a văzut pe teren. Budescu ne-a ajutat să câştigăm, a jucat minunat. Depinde de Mister dacă va fi titular şi în meciul următor. Avem un nou început şi sper să avem parte de bucurii pe viitor”.

Alexandru Chipciu: ”Nu mai e ușor de jucat cu nicio echipă. Discutam în vestiar, ce puncte am pierdut în această campanie! Cu Muntenegru, cu Kazahstan, cu Danemarca. Cu acele puncte în plus, acum vorbeam altfel. Mi-a plăcut de Cosmin Contra încă de când antrena la Dinamo. Am găsit un antrenor cu mult entuziasm. Ne-a transmis puține lucruri, care ne-au intrat bine în cap. Înaintea meciului ne-a spus o poveste emoționantă, motivațională, în care m-am regăsit. Victoria ne aduce entuziasm. Mergem în Danemarca să facem un meci bun. Danezii au jucători mai valoroși decât noi, dar putem să ne luptăm de la egal la egal cu ei. Vrem să fim cap de serie în grupa valorică 3 din Liga Națiunilor”.