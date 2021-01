Cristi Borcea la Dinamo? Finul Claudiu Niculescu, dezvăluiri din familie: "Am un sentiment că s-ar întoarce!"

Vezi AICI toată emisiunea.

„Am vorbit cu el de curând, ne-am și văzut înainte de Sărbători. Mai depănăm amintiri. Din discuțiile pe care le-am avut cu el despre fotbal și Dinamo știu că suferă foarte mult. El suferă foarte mult! Am, așa, un sentiment când stau de vorbă cu el că s-ar întoarce. Nu spune foarte mult, dar am un sentiment că se va întoarce. El suferă enorm. Enorm. Zece la sută e speranță că Borcea se întoarce!”, a spus Claudiu Niculescu la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Borcea: „Dinamo e în moarte clinică”

Cristi Borcea a fost la Dinamo în perioada 1998-2012 și a câștigat 4 campionate, 6 Cupe și 2 Supercupe. Iar de curând a declarat în emisiunea lui Denis Rifai de la Kanal D: „Acum, Dinamo e în moarte clinică, se așteaptă doar deconectarea de la aparate”. Aștepat cu brațele deschise de către suporteri, Borcea pare mai degrabă tentat să nu mai revină absolut deloc în fotbalul românesc.

„Cred că orice dinamovist ar trebui să vină alături de Dinamo! Știu ce vor suporterii, dar am trecut prin prea multe… Am intrat în pușcărie din cauza fotbalului. Am spus că mai pot ajuta doar dacă Dinamo va juca pe stadionul Arcul de Triumf și se vor vinde toate abonamentele, eu voi cumpăra toate lojele! Trebuie să vină fiecare dinamovist cu ceva”, spune Borcea.

Mi-aș dori foarte mult ca suporterii să rezolve problemele lui Dinamo. Dar cel mai mult mi-aș dori stadionul nou, pentru că Dinamo ar redeveni echipa pe care o știm cu toții. Stadionul trebuie făcut, nu să fie plin de șobolani în centrul Bucureștiului. Sunt 20 de hectare acolo, iar sistemul nostru e principalul vinovat. Cristi Borcea:

Cristi Borcea a fost arestat de două ori

În martie 2014, Cristi Borcea a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare în „Dosarul Transferurilor” pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune. A fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava la începutul lunii iulie 2018, după ce a ispășit puțin peste 4 ani de închisoare.

În februarie 2019 a fost din nou condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în Dosarul Retrocedărilor, alături de Dragoș Săvulescu și Radu Mazăre. El a fost acuzat de procurorii DNA că a prejudiciat statul român şi municipiul Constanţa cu aproximativ 28 de milioane de euro. A fost eliberat în noiembrie 2019, după 9 luni.

Eu m-am hrănit atâția ani cu Dinamo și pot să mă depărtez, chiar dacă de multe ori îmi vine să plec la club, dar am frâna de mână trasă. Nu mai am stimulentul, motivația. Cristi Borcea:

Niculescu: „Suporterii din DDB sunt singurii care țin clubul”

Claudiu Niculescu a vorbit la emisiunea de pe GSP.RO și despre situația de azi de la Dinamo.

„E regretabil ce e la Dinamo de azi. De afară n-aș ști ce să vă spun concret, iar din interior nu am informații. Dinamo n-a fost într-o situație așa de periculoasă de la înființarea clubului. De atâtea zeci de ani… S-au acumulat datorii exorbitante și nu știu cum o să fie plătite. Suporterii din DDB sunt singurii care țin clubul de un an de zile. Nu știu ce-o să facă cu datoriile din vară până acum fiindcă sunt foarte multe. Nu mai vorbesc de cele din trecut”, a spus fostul atacant.

Citeşte şi:

Dezvăluirea lui Borcea, din închisoare: „În prima seară la Poarta Albă am vrut să iau toate medicamentele”

Cristi Borcea, la Denise Rifai. Ce spune despre relația cu Valentina Pelinel și ce a răspuns când a fost întrebat dacă a lovit vreodată o femeie

Cristi Borcea, un nou moment de fericire. Surpriza pregătită de Valentina Pelinel: „De la o vreme, mă împlinesc lucrurile simple”

PARTENERI - GSP.RO Bianca Andreescu, întrebată direct: „Dacă sunt lesbiană? Hai s-o lămurim”

HOROSCOP Horoscop 22 ianuarie 2021. Vărsătorii se văd prinși în capcana responsabilităților pe care nu le înțeleg

Știrileprotv.ro Varianta britanică a noului coronavirus este mai letală. Care sunt cele mai vulnerabile persoane

Telekomsport O studentă a fost găsită moartă lângă maşina sa, în condiţii misterioase. Ce au observat poliţiştii când s-au uitat pe camere

PUBLICITATE Sore și Lidia Buble, protagonistele unui editorial fashion dintr-un viitor în care ochelarii de soare au microfon (PUBLICITATE)