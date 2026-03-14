Haos total, la final

Jurnaliștii publicației i-au citit pe buze antrenorului român și au remarcat că a strigat în italiană „era fallo”(n.r: a fost fault).

A fost haos total pe final de meci la Inter – Atalanta, după ce Chivu a fost eliminat după golul egalării.

Proteste furibunde ale gazdelor, tensiuni între Djimsiti și Kolarov și cartonașul roșu primit de Chivu, care a părăsit terenul urlând la arbitru: Inter – Atalanta se încheie în mijlocul controverselor.

Atalanta smulge un egal crucial în lupta pentru Conference/Europa League, în timp ce Inter își smulge părul din cap după acest 1-1 final. Nemulțumirea gazdelor a fost provocată în special de golul marcat de Krstovic, dar și de contactul dintre Frattesi și Scalvini, produs câteva minute mai târziu.

Meciul de pe San Siro s-a încheiat cu țipete, tensiune și proteste, antrenorul gazdelor fiind eliminat după primirea celui de-al doilea cartonaș galben, ca urmare a deciziei de a valida reușita oaspeților.

După ce oaspeții au marcat gol în minutul 83 și s-a cerut fault în atac, antrenorul român a intrat în teren și l-a certat pe arbitru, care i-a dat galben. Apoi, după ce golul a fost confirmat în urma verificării la monitorul VAR, Gianluca Manganiello i-a dat cartonaș roșu lui Chivu, care reluase protestele.

„A fost fault!” a urlat Chivu în momentul părăsirii terenului, după ce a fost eliminat de arbitru.

Decizie radicală

Revoltați de arbitrajul lui Gianluca Manganiello, Cristi Chivu, fotbaliștii și oficialii grupării „nerazzurre” au refuzat să apară la flash-interviuri, potrivit Digi Sport. Decizia radicală vine ca răspuns la evenimentele controversate de pe teren, clubul alegând tăcerea în locul explicațiilor oficiale.

„Inter a decis să impună o întrerupere a activității cu presa în urma incidentelor din timpul meciului de astăzi împotriva Atalantei”, a transmis jurnalistul Nicolo Schira, pe platforma X.

