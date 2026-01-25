Cristian Tudor Popescu a comentat această situație, explicându-și poziția cu privire la gesturile celor două sportive.

„Astăzi am trăit o bucurie, după meciul de la Australian Open în care jucătoarele nu-și dau mâna la sfârșit, trec una pe lângă cealaltă, fără să se privească. Ucraineanca Elina Svitolina a învins-o clar și sec, 6-2, 6-4, pe mult mai tânăra rusoaică Mirra Andreeva, vedeta momentului, aflată pe locul 8 mondial. Știu că asta nu-i aduce la viață pe ucrainenii uciși în blocurile lor din Kiev sau Harkov de rachetele și dronele păcii lui Putin, dar am nevoie și de astfel de sentimente în afara rațiunii…”, a declarat jurnalistul într-o postare pe Facebook.

Conflictul dintre Ucraina și Rusia continuă să aibă un impact profund asupra sportului internațional. Războiul, început pe 24 februarie 2022, a dus la pierderi masive de vieți omenești de ambele părți.

Ucraina rămâne sub atac din partea forțelor rusești, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat recent, conform france24.com, că documentele pentru pace sunt aproape finalizate, sugerând că sfârșitul conflictului ar putea fi aproape.

Cu toate acestea, tensiunile rămân ridicate. Într-un interviu acordat în 2025, Elina Svitolina a declarat că nu poate concepe un moment în care să-și strângă mâna cu jucătoarele din Rusia.

„Având în vedere sentimentele pe care le am și asocierea cu această țară, sincer, nu văd să se întâmple. E o senzație teribilă pe care nu i-o doresc nimănui, să se trezească cu vești despre prieteni care au murit pe front, uciși de soldații ruși. Inima mea e îndurerată în legătură cu situația aceasta”, a mai scris Cristian Tudor Popescu.

Pentru Cristian Tudor Popescu, gestul celor două jucătoare de a evita contactul vizual sau strângerea mâinii a fost un simbol al distanței și tensiunii dintre cele două țări. Conflictul, care continuă să facă ravagii de aproape patru ani, influențează nu doar viețile oamenilor direct implicați, ci și relațiile internaționale, inclusiv în lumea sportului.