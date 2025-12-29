Imagini cu Ronaldo purtând acest ceas au apărut rapid pe rețelele de socializare. Experții în domeniu au recunoscut imediat unicitatea acestui model, care nu este disponibil pe piață în mod normal. Ceasul este produs în ediții limitate, în principal la comandă specială, ceea ce îi conferă un statut exclusivist.

Carcasa, acele și indexurile ceasului sunt realizate din aur alb, iar luneta și brățara sunt ornate cu diamante, sporindu-i valoarea. Klix.ba subliniază că astfel de modele sunt destinate celor mai bogați colecționari și vedetelor de renume mondial.

Ronaldo, aflat în ultimele etape ale carierei sale, aspiră să atingă pragul de 1.000 de goluri. În același timp, el continuă să își îmbogățească colecția impresionantă de ceasuri de lux. Printre piesele valoroase din colecția sa se numără Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial (aproximativ 1,56 milioane de euro), Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon (1,38 milioane de euro), Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition (920.000 de euro), Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow (885.000 de euro) și Rolex GMT-Master II «Ice» (740.000 de euro).