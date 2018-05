Cristiano Ronaldo i-a spart capul unui cameraman la antrenamentul oficial al Realului pentru finala Ligii Campionilor | VIDEO

Portughezul a făcut o “victimă” la ultimul antrenament al lui Real Madrid înaintea finalei Ligii Campionilor cu Liverpool. Un cameraman s-a ales cu arcada spartă și a avut nevoie de copci, după ce a recepționat în figură un șut al starului portughez. Atacantul “galacticilor” s-a revanșat și i-a oferit bluza lui de antrenament, la finalul pregătirilor.

Hit by a @cristiano shot… But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!

Ronaldo = ???@realmadrid pic.twitter.com/Km3ggwzT67

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) May 25, 2018