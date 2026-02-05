Ministrul a pus sub semnul întrebării eficiența cheltuielilor, indicând un buget anual de aproximativ 32 de milioane de euro, o sumă despre care susține că depășește bugetele cumulate ale tuturor echipelor din prima ligă de fotbal a României.

Probleme descoperite zilnic

În prezent, la CSA Steaua sunt în desfășurare două investigații paralele: un audit și verificări ale Corpului de Control.

„Sunt în curs două investigaţii serioase de audit şi de Corp de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la Steaua”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul descrie situația găsită drept una volatilă, cu noi probleme care ies constant la iveală.

„Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva. Nu fac o vânătoare de vrăjitoare, însă e o abordare care asigură sănătatea instituției. Unde identificăm o greșeală, trebuie să descoperim mecanismul care a permis-o și să-l eliminăm”, a declarat Radu Miruță.

Dubii privind eficiența clubului

Deși a precizat că susține performanța sportivă, ministrul și-a exprimat scepticismul cu privire la modul în care sunt gestionați banii publici în Ghencea.

Ministrul apărării a subliniat discrepanța uriașă dintre suma alocată și necesitățile reale sau rezultatele obținute.

„Este un buget acolo de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Superligă la un loc. E foarte bine”, a spus Radu Miruță.

„E foarte bine că încercăm să se facă performanţă acolo, dar vrem ca utilizarea acestor bani să fie realizată într-un mod eficient, despre care am dubii în acest moment, dar vreau să văd cum arată toată planşa”, a continuat Radu Miruță.

Tăierea bugetului este inevitabilă

Întrebat dacă intenționează să reducă finanțarea clubului militar sau să privatizeze secția de fotbal, ministrul a fost categoric în privința banilor, dar rezervat în privința vânzării până la finalizarea anchetei.

Despre tăierea fondurilor: „Răspunsul pe scurt este da”, a afirmat Miruță.

Planul de acțiune: Ministrul a detaliat o strategie în trei pași: Identificarea completă a problemelor (etapă realizată în proporție de 75%). Luarea măsurilor organizatorice și de restructurare. „Calibrarea” bugetului pe noua structură rezultată.



Radu Miruță a promis transparență totală, asigurând presa că va face publice concluziile raportului final, precum și sancțiunile pentru cei găsiți vinovați de risipa banului public.