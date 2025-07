Viktor Orban, așteptat în România

În ultimul weekend din iulie, Csikszereda va întâlni Rapid București. Meciul este considerat de risc maxim, similar cu partida din prima etapă contra lui Dinamo București. Autoritățile se pregătesc pentru un aflux mare de suporteri bucureșteni și mobilizează forțe de ordine suplimentare.

Între 22 și 27 iulie, la Băile Tușnad are loc a 34-a ediție a Universității de Vară „Tusvanyos”. Evenimentul include dezbateri, momente artistice și discursuri destinate comunității maghiare din România.

Sunt așteptate personalități politice importante, inclusiv premierul maghiar Viktor Orban și membri ai guvernului ungar. Reprezentanți UDMR vor fi de asemenea prezenți.

Viktor Orban ar putea veni la Csikszereda – Rapid

Sâmbătă, în ultima zi a taberei, premierul Viktor Orban va susține tradiționalul său discurs adresat etnicilor maghiari din România. Potrivit golazo.ro, citat de gsp.ro, nu este exclus ca Orban să asiste și la meciul Csikszereda – Rapid.

Premierul maghiar a asistat în trecut la mai multe meciuri ale echipei Sepsi OSK. A fost prezent la partida europeană cu Olimpija Ljubljana (3-1) din preliminariile Conference League în iulie 2022.

De asemenea, Orban a urmărit meciul Sepsi OSK – FCU Craiova (1-0) din etapa a doua a sezonului 2023/2024 al Superligii.

Recomandări Cazul Mariei, fetiţa dispărută care a fost omorâtă la câţiva metri de casă. Ucigaşul ei a primit închisoare pe viaţă, căci „şansele lui de integrare socială sunt nule”, avertizează procurorii

Asemănător cu Sepsi OSK, FK Csikszereda a primit în ultimii ani finanțare substanțială din Ungaria. Milioane de euro au fost investite în infrastructura Academiei clubului, care a ajuns pe locul 2 în clasamentul academiilor pe 2025.

În anul fiscal 2024, clubul a raportat venituri totale de 41,8 milioane de lei (aproximativ 8,25 milioane de euro). Din această sumă, doar 1,8 milioane provin din bilete, sponsorizări, drepturi TV și activități comerciale.

Universitatea de Vară „Tusvanyos”

Motto-ul ediției din acest an a Universității de Vară este „Pe noi poți conta!”. Organizatorii explică: „Atunci când am ales acest motto, ne-am gândit să avem un mesaj încurajator în această perioadă cu războaie și tendințe economice care se înrăutățesc”.

Reprezentanta evenimentului a adăugat: „În afară de contextul politic și social, se referă și la faptul că acolo se întâlnește o comunitate care în fiecare an discută teme foarte serioase legate de viața noastră de toate zilele, legate de politică, economie și toate celelalte subiecte pe care le are în program, în fiecare an, Universitatea de Vară. Și cei care se întâlnesc acolo în fiecare an pot conta unii pe alții”.

La începutul acestei luni, într-un interviu cu o publicație maghiară, Viktor Orban se declara mulțumit că maghiarii din România nu au votat cu George Simion la alegerile prezidențiale și a subliniat că este important ca aceștia să nu coopereze cu extremismul politic.