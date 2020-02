„Urmărim de două luni această echipă. Am tot vorbit că săptămâna pe care tocmai am început-o este crucială. Au fost şi mici probleme cu pauze, cu Campionatul European, dar eu cred că suntem într-un moment bun. Faptul că am câştigat Cupa României ne dă un moral ridicat. Cunoaştem adversarul. Este unul puternic şi care în acest sezon a făcut un pas în faţă în campionatul Italiei. Până acum era o echipă de locul 5-6, acum se menţine ferm pe locul 3”, a declarat antrenorul Dorin Costrăș, citat de site-ul oficial al clubului.

Prima manşă a acestei duble confruntări va avea loc sâmbătă, de la ora 18:00, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” din Oradea, intrarea fiind liberă.

Avem informaţii numeroase, avem filmări de la meciurile lor. Ne aşteaptă un meci foarte greu. Ortigia este o echipă cotată mai bine decât noi, dar eu cred că la noi acasă putem să facem meciuri bune. Sper să prindem o nouă zi bună şi să câştigăm. Dorin Costrăș, fost internațional, antrenor CSM Oradea:

Citeşte şi:

Schema detașărilor | Institutul Cultural Român a promovat în posturi-cheie persoane respinse la concursurile organizate de instituţie

Documente din Spitalul Inimii de la Cluj: România nu își numără morții din secțiile de anestezie și terapie intensivă! Îi mută fictiv pe secții și mor după fix 10 minute!

GSP.RO Un fost jucător de rugby, fosta lui soție și cei trei copii au murit într-un mod oribil. Bărbatul a plănuit totul